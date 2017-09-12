Две артистки из России дебютировали на открытии нового сезона оперы Вашингтона

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Открытие сезона 2017-18 годов ознаменовалось в Вашингтонской национальной опере (ВНО) дебютом сразу двух российских артистов. Впервые вместе с ВНО на сцене главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди - продемонстрировали свое мастерство меццо-сопрано Екатерина Семенчук и Марина Пруденская.

Новая постановка "Аиды"

Россиянки исполняют партию Амнерис в новой постановке "Аиды" Джузеппе Верди. Ее особенностями являются принципиально отличные от принятых декорации, костюмы и хореография. Новую концепцию постановки произведения композитора разработал американский художник Маркуис Дьюриэл Льюис. Его знают на Западе прежде всего как создателя уличных граффити, получившего в последние годы широкое признание и сотрудничающего теперь с такими фирмами, как Nike и Louis Vuitton.

От Древнего Египта, в котором, согласно сюжетной линии оперы, разворачиваются события, в новой постановке осталось немногое - главным образом элементы декораций, выполненные в стиле иероглифики. К примеру, в одной из сцен место действия выглядит и как современный бетонный бункер, в котором стоят металлические столы и горят лампы дневного света. Костюмы актеров, включая начальника дворцовой стражи Радамеса, Фараона и верховного жреца Рамфиса зачастую представляют собою военную форму наших дней и недавнего прошлого, а также кафтаны. Отдельные традиции русской балетной школы просматриваются и в хореографии, предложенной Джессикой Лэнг.

Екатерина Семенчук из Мариинского театра выступила на премьерном показе. Американка Тамара Уилсон (сопрано) исполнила главную роль - эфиопской рабыни Аиды. Южнокорейский тенор Ли Ён Хун - в роли влюбленного в Аиду Радамеса. Марина Пруденская из Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича занята во втором составе действующих лиц бессмертной оперы.

Мосты культуры

"Мое выступление в партии Амнерис на открытии сезона Вашингтонской национальной оперы стало еще одним шагом в объединении людей посредством музыки", - сказала в понедельник корреспонденту ТАСС Семенчук. При этом она уточнила, что ранее уже выступала на сцене Кеннеди-центра, в том числе в ходе гастролей Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, а также с Национальным симфоническим оркестром США под управлением Леонарда Слаткина.

"Но это мой дебют непосредственно с Вашингтонской национальной оперой, состоявшийся по приглашению ее директора и режиссера спектакля [Аида] Франчески Замбелло, с которой мы работали на протяжении последних лет. Для меня выступление на прославленной сцене Кеннеди-центра запомнится не только дебютом в одной из моих любимых ролей в репертуаре Верди, которую я только что исполнила на фестивале в Зальцбурге вместе с Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым под руководством Риккардо Мути, но и замечательным, сплоченным, дружным и очень профессиональным коллективом!" - подчеркнула Семенчук.

На просьбу сообщить, какие впечатления на нее на этот раз произвел зрительный зал, она ответила: "Очень сердечная, сопереживающая героям, горячая публика!"

Глазами артиста

"Постановка "Аиды" Франчески Замбелло мне очень близка: в ней нет ничего лишнего, наносного, что мешало бы восприятию музыки и пению певцов. Все очень естественно, созвучно с тем, что в данный момент звучит в оркестре или исполняется/произносится певцами", - призналась Семенчук.

По ее оценке, Замбелло "не очень жалует излишнюю, нарочитую и бездумную игру". "Работать с таким режиссером - одно удовольствие! Она очень умный, требовательный и честный режиссер, доверяющий артисту и заботящийся об артисте", - сказала певица.

На вопрос о том, хотелось ли бы ей продолжать сотрудничество с Вашингтонской национальной оперой и Кеннеди-центром, Семенчук ответила утвердительно.

"Мне бы очень хотелось продолжить наше сотрудничество, но для этого, к сожалению, бывает недостаточно наших обоюдных желаний. Иногда следующая встреча происходит несколькими годами позже, а иногда, как по мановению волшебной палочки, она уже завтра", - отметила звезда оперной сцены. В связи с этим она подтвердила, что планы продолжения такого взаимодействия есть.