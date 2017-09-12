Мультипликатор и создатель ряда аттракционов парков Disneyland умер в возрасте 98 лет

Судья Москалев назначен на матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА - "Ростов"Спорт 12 сентября, 11:54
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-ЗораАрмия и ОПК 12 сентября, 11:49
Коган: ISU ищет баланс между катанием и прыжками в фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:42
Завершился прием заявок по УФО на всероссийский конкурс СМИ "СМИротворец"Новости партнеров 12 сентября, 11:42
Тарасова против снижения оценки за прыжок в четыре оборота в мужском фигурном катанииСпорт 12 сентября, 11:33
Мультипликатор и создатель ряда аттракционов парков Disneyland умер в возрасте 98 летКультура 12 сентября, 11:33
Росавтодор считает нецелесообразным введение скидок в "Платоне" при льготном тарифеЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:31
Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионовСпорт 12 сентября, 11:30
Кабмин не поддержал проект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиляЭкономика и бизнес 12 сентября, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Американский мультипликатор, дизайнер и создатель некоторых аттракционов развлекательных парков Disneyland Фрэнсис Экзевиер Атенсио скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил во вторник блог Oh My Disney компании The Walt Disney Company.
"Легенда Disney, бывший сотрудник и аниматор компании Ксавье Экс Атенсио скончался 10 сентября в возрасте 98 лет", - говорится в сообщении.
Экзевиер Атенсио начал работать в The Walt Disney Company в 1938 году. Во время Второй мировой войны он служил в ВВС США в качестве дешифровщика авиаснимков, затем вернулся на работу в компанию.
Экзевиер Атенсио помог создать ряд аттракционов парков Disney, в том числе "Пираты Карибского моря" и "Особняк с привидениями", а также мультипликационные фильмы "Пиноккио" (1940) и "Фантазия" (1940)", отметил в The Walt Disney Company.