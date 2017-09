Мультипликатор и создатель ряда аттракционов парков Disneyland умер в возрасте 98 лет

© Annie Wells/Los Angeles Times via Getty Images

ТАСС, 12 сентября. Американский мультипликатор, дизайнер и создатель некоторых аттракционов развлекательных парков Disneyland Фрэнсис Экзевиер Атенсио скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил во вторник блог Oh My Disney компании The Walt Disney Company.

"Легенда Disney, бывший сотрудник и аниматор компании Ксавье Экс Атенсио скончался 10 сентября в возрасте 98 лет", - говорится в сообщении.

Экзевиер Атенсио начал работать в The Walt Disney Company в 1938 году. Во время Второй мировой войны он служил в ВВС США в качестве дешифровщика авиаснимков, затем вернулся на работу в компанию.

Экзевиер Атенсио помог создать ряд аттракционов парков Disney, в том числе "Пираты Карибского моря" и "Особняк с привидениями", а также мультипликационные фильмы "Пиноккио" (1940) и "Фантазия" (1940)", отметил в The Walt Disney Company.