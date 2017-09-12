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Серию книг к 200-летию великих россиян продолжит издание об Александре II

Культура
12 сентября, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Цикл открывает книга "Милютин: министр, военачальник, ученый", посвященная жизни и деятельности графа Дмитрия Милютина

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Серию книг к 200-летию великих российских деятелей, которую открывает издание о военном министре Александра II Дмитрии Алексеевиче Милютине, продолжат сборники о самом императоре Александре II. Об этом на презентации книги о Милютине, которая прошла в Российском военно-историческом обществе (РВИО) во вторник, сообщила арт-директор издателя "Аврора" Юлианна Черемская.

"К сожалению, в этом году не успеем сделать, но, надеюсь, на следующий год мы сделаем книгу о Дмитрии Антоновиче Скалоне - первом бессменном председателе Русского Императорского военно-исторического общества. Его работы уже переведены (с дореволюционных изданий адаптированы) и подготовлены к публикации. В следующем году 200 лет со Дня рождения самого Александра II. Мы хотим сделать книгу о его жизни и деятельности", - сказала Черемская.

Книга "Милютин: министр, военачальник, ученый" посвящена жизни и деятельности выдающегося российского военного и государственного деятеля, генерал-фельдмаршала, графа Милютина, ученого и энергичного реформатора, с 1861 по 1881 год занимавшего пост военного министра. В книгу вошли биографические материалы, посвященный ему очерк известного военного историка начала ХХ века Жерве, научные и публицистические работы самого Милютина.

Издание рассчитано на широкий круг читателей и открывает научно-популярную серию "Личность в истории". В прошлом году РВИО отметило 200-летие со Дня рождения Д.А. Милютина восстановлением его надгробия на кладбище Новодевичьего монастыря, которое было утрачено в 1930-е годы.

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