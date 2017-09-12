"Остаюсь оптимистом": главные цитаты из новой книги Михаила Горбачева

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Книга "Остаюсь оптимистом" - это и воспоминания о жизни, начиная с детских лет, и рассказ о восхождении к вершине власти в Советском Союзе, и размышления о перестройке, причинах развала Советского Союза. Михаил Горбачев делится своим мнением о характере власти в современной России и, конечно, о международных отношениях.
Я появился на свет 2 марта 1931 года в Привольном, а крестил меня в церкви села Летницкое дед Андрей, сменив имя Виктор, данное мне при рождении, на Михаил.
В 1937 году (моего) деда Пантелея арестовали. Его увезли ночью. <...> Добиваясь признания, следователь слепил его яркой лампой, жестоко избивал, ломал руки, зажимая их дверью. Когда эти "стандартные" пытки не дали результатов, придумали новую: напяливали на деда сырой тулуп и сажали на горячую плиту. Пантелей Ефимович выдержал и это, и многое другое. Те, кто сидел вместе с ним в тюрьме, потом говорили мне, что после допросов отхаживали его всей камерой.<...>
Меня поразила и та версия объяснения репрессий, которая сформировалась в сознании многих простых людей (после ХХ съезда КПСС - прим. ТАСС). Мол, наказаны в 30-х годах Сталиным были те, кто притеснял народ, вот им и отлились наши слезы. И это говорилось в крае, который прошел через кровавую мясорубку тех страшных 30-х годов!
Когда в конце 1980 года я стал членом политбюро, наши [с Андроповым] дачи оказались рядом. И вот как-то уже летом следующего года я позвонил Юрию Владимировичу:
- Сегодня у нас ставропольский стол. И как в старое доброе время, приглашаю вас с [супругой] Татьяной Филипповной на обед.
- Да, хорошее было время, - ровным, спокойным голосом ответил Андропов. - Но сейчас, Михаил, я должен отказаться от приглашения.
- Почему? - удивился я.
- Потому что завтра же начнутся пересуды: кто? где? зачем? что обсуждали?
- Ну, что вы, Юрий Владимирович! - совершенно искренне попытался возразить я.
- Именно так. Мы с Татьяной Филипповной еще будем идти к тебе, а Леониду Ильичу [Брежневу] уже начнут докладывать.
Это было в 1946 году. Закончилась уборка, и механизаторы решили "обмыть" окончание первой после войны страды. <...>
Надо сказать, мужики наши в бригаде все крепкие были, молодые, но бывалые — в большинстве своем фронтовики. Отцу в то время было 37 лет. Я самый младший — мне пятнадцать. Сижу, ем да слушаю их разговоры. Тут бригадир стал приставать ко мне:
— Ты что ж так сидишь? Уборка закончена. Пей давай! Пора уж настоящим мужиком быть.
Смотрю на отца — он молчит, посмеивается. Поднесли мне кружку… Думал — водка, оказалось — спирт. А для его питья существовала особая "технология": надо было на выдохе выпить, а потом сразу же, не переводя дыхания, запить холодной водой. А я так.
Что со мной было! Механизаторы покатываются от смеха, и больше всех смеялся отец. Урок действительно пошел на пользу — никакого удовольствия от водки или спирта я потом не получал.
При подъезде к Кремлю мне по телефону в автомобиль сообщили: "В вашем кабинете с утра сидят Ельцин, Полторанин, Бурбулис, Хасбулатов. Распили бутылку. Гуляют..." Президентский кабинет посвященные в кремлевские дела называли "высотой". Не дождавшись трех дней до 30 декабря, Ельцин со своей "компанией" взял "высоту" досрочно.
Пока она была жива, у меня вес был только на четыре килограмма больше того, с которым я покинул МГУ в 1955 году. <...> Умерла Раиса, и я прибавил почти двадцать килограммов. Вот такое безразличие к жизни появилось.
Путин унаследовал хаос. Бездействовать было нельзя. Для стабилизации обстановки он прибег к экстраординарным мерам, некоторые из них имели авторитарный характер. Видя это, я тем не менее считал, что до определенного предела такие меры допустимы.
Новый президент России сумел стабилизировать положение в стране — сохранить российскую государственность, начать процесс выхода из экономического кризиса, укрепить международные позиции России.
Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции.
В июле 2017 года состоялась первая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Очень хорошо, что она наконец состоялась. Но жаль, что это произошло лишь через полгода после прихода новой администрации США. <...>
Мы должны сегодня констатировать серьезное ухудшение качества мировой политики. К этому привела опора на односторонние действия, насилу.
В мировой политике сбились все настройки, все приоритеты. Глобальные проблемы игнорируются, конфликты подогреваются. Так дальше вести дела нельзя. Сейчас нужен импульс от лидеров. Надо все положить на стол переговоров и наладить механизм взаимодействия
Уже и не пойму, на скольких ногах я хожу. И костыль есть, а все равно очень тяжело. Но я встречаюсь с людьми, чтобы показать, что не просто жив, а работаю. Сейчас уже я часто попадаю в объятия медицины, здорово попадаю.