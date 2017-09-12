Правительство Москвы может перейти к грантовой поддержке театров

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский рассматривает возможность перехода отношений между театром и правительством к грантовой системе. Об этом он сообщил во вторник на сборе труппы "Школы современной пьесы", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы с театральным сообществом обсуждаем многие новые подходы к вопросу взаимодействия театра и департамента культуры, как формироваться должно так называемое бюджетное задание. Это те идеи, которые высказывались весной в рамках Московского культурного форума - о том, что, возможно, имеет смысл вообще пересмотреть всю систему наших отношений и большее внимание уделить грантовой поддержке театральных организаций", - рассказал Кибовский.

"У нас много таких практик, как открытая сцена, мы имеем хороший опыт, когда средства на новые премьеры театров распределяются не нами, а каждый театр имеет определенную сумму на то, чтобы сделать качественную премьеру, но в дальнейшем он может обратиться в совет художественных руководителей театров, а они уже по заявкам принимают соответственное решение коллективным обсуждением", - пояснил он. Кибовский добавил, что "опыт прошлого года и этого года побудил театральное сообщество говорить о возможности системного перехода наших взаимоотношения именно к грантовой системе".

"Вопрос очень серьезный, такого никто еще не делал в нашей стране. Если есть такое желание у сообщества, со многими деятелями искусства это уже обсуждали, - сейчас идет формирование бюджета следующего года, и, наверное, мы действительно совершим этот шаг", - сказал он.

"Это, на мой взгляд, серьезная концептуальная идея не только с точки зрения финансовой дисциплины - она будет символизировать изменение отношений в принципе между государством и театром. В этой ситуации, конечно, мы говорим, что считаем театральное творчество самодостаточным, и мы не вмешиваемся как административный орган власти в репертуарную повестку, что будет как раз и закреплено этими административными действиями", - пояснил Кибовский.