Собянин вручил премии Москвы 27 деятелям литературы и искусства

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник вручил премии лауреатам премии столицы в области литературы и искусства. В начале церемонии, которая прошла в Белом зале столичной мэрии, он поблагодарил артистов, художников и дизайнеров за участие в организации празднования 870-летия Москвы.

"Современная Москва представляет огромное пространство для творчества сотен талантливых архитекторов, дизайнеров, художников, скульпторов", - сказал Собянин, добавив, что столица стала большой концертной площадкой.

Столичный градоначальник напомнил, что за последние годы заработали новые площадки театра "Геликон-опера", Театра под руководством Олега Табакова, театров Надежды Бабкиной, Александра Градского, "Гжель" и многих других.

"Ежегодно московские театры посещают около 5 млн человек, это такой мировой рекорд", - заметил Собянин.

Лауреатами премий Москвы 2017 года в области литературы и искусства стали артистка театра "Современник" Марина Неелова; композитор Александр Журбин; артисты Государственного академического театра имени Вахтангова Виктор Добронравов, Сергей Епишев, Артур Иванов, Екатерина Карамина, Валерий Ушаков; артисты Театра имени Моссовета Евгений Стеблов, Нина Дробышева, Елена Валюшкина, Станислав Бондаренко, Виктор Шамиров; главный художник Театра кукол имени Образцова Сергей Алимов. Всего премии были удостоены 27 деятелей культуры.

О премии

Премия Москвы в области литературы и искусства присуждается с 1992 года. Ежегодно вручается до 12 премий по 200 тыс. рублей. Решение о присуждении премий принимает комиссия, состоящая из ведущих деятелей литературы и искусства столицы, которую возглавляет народный артист СССР режиссер Владимир Андреев.

За время существования премии ее лауреатами стали около 700 человек, среди которых Георгий Свиридов, Микаэл Таривердиев, Ирина Архипова, Олег Борисов, Владимир Трошин, Татьяна Доронина, Владимир Зельдин, Андрей Гончаров, Лев Кулиджанов, Петр Фоменко, Родион Щедрин, Леонид Зорин, Алексей Бородин, Галина Волчек, Алексей Баталов, Марк Захаров, Владимир Спиваков и многие другие.