Большой театр в новом сезоне намерен показать 10 премьер, в том числе балет "Нуреев"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открывает во вторник очередной, 242-й по счету, сезон. Вечером будет показана опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов", а балетная труппа откроет сезон 15 сентября спектаклем "Лебединое озеро". Во вторник днем по традиции проходит сбор труппы, где подводятся итоги сделанного и определяются главные позиции коллектива на новый творческий год.

"В общей сложности мы рассчитываем показать порядка десяти премьер, и балет "Нуреев" в том числе", - сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Оценивая итоги сделанного, глава ГАБТ признал, что, по его мнению, "репертуарная политика прошлого сезона была достаточно разнообразной". "Мы выпустили такие знаковые оперные спектакли, как "Манон Леско" с Анной Нетребко в главной партии, поставили "Билли Бадд" Бенджамина Бриттена совместно с Английской национальной оперой и оперу Мечислава Вайнберга "Идиот", россиниевское "Путешествие в Реймс" прозвучало в концертном исполнении, а завершила сезон премьера "Снегурочки" Римского-Корсакова", - перечислил Урин.

В балете прошлый сезон практически полностью был посвящен юбилею выдающегося хореографа Юрия Григоровича.

О балете "Нуреев"

Урин напомнил, что над созданием балета "Нуреев" в прошлом сезоне работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников, а также хореограф Юрий Посохов. Премьера должна была состояться на Исторической сцене Большого театра 11 июля, но, согласно решению руководства ГАБТ, была перенесена на более поздний срок по причине неготовности спектакля. Планировалось показать балет в сезоне 2017-2018.

"Еще до отпуска, когда Кирилл Серебренников находился на съемках в Петербурге, мы обсудили с ним по телефону возможность показа "Нуреева" и договорились продолжить разговор на нашей личной встрече в Москве", - подтвердил Урин.

Но жизнь повернулась иначе.

"Понимая, что обстоятельства вряд ли позволят Кириллу Семеновичу быть на выпуске спектакля, руководство театра направило в первых числах сентября в СК ходатайство о личной встрече с Кириллом Серебренниковым для обсуждения судьбы балета "Нуреев". Ответа мы пока не получили, - сказал глава ГАБТ. - Я надеюсь, что мы его получим в ближайшее время. Я хочу обсудить с Кириллом Серебренниковым возможность выпуска спектакля в этом сезоне без его присутствия".

"С хореографом Юрием Посоховым телефонный разговор на эту тему у меня состоялся, - сообщил Урин. - Посохов берется довести спектакль до выпуска самостоятельно. Но на это должно быть согласие Кирилла Серебренникова". "Как только у театра будет информация по этому поводу, СМИ будут незамедлительно оповещены", - заверил гендиректор ГАБТ.

Премьеры сезона

Рассказывая о планах сезона, Урин подчеркнул, что все они давно определены и уже озвучены. Парад оперных премьер откроется спектаклем, адресованным детской аудитории. 24 сентября на Новой сцене будут показаны два произведения: "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса и "Путеводитель по оркестру для юных слушателей" Бенджамина Бриттена в постановке режиссера Алексея Франдетти, дирижер - Антон Гришанин. Список новых оперных спектаклей продолжит "Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, которая прозвучит в концертном исполнении. За дирижерским пультом - музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев.

На 18 октября на Новой сцене запланирована премьера оперы Генделя "Альцина" в постановке одного из лучших современных оперных режиссеров Кэти Митчелл, сказал Урин. Этот спектакль станет совместным проектом с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе.

А после Нового года, 15 февраля на Историческую сцену Большого выйдет "Пиковая дама". "Премьеру оперы Чайковского будет готовить та же постановочная группа, что делала у нас "Катерину Измайлову" Шостаковича, это - режиссер Римас Туминас, сценограф Адомас Яцовскис, режиссер по пластике Анжелика Холина, дирижер-постановщик Туган Сохиев", - рассказал гендиректор ГАБТ.

Далее, по его словам, также на Исторической сцене запланирована премьера оперы Верди "Бал-маскарад", которая состоится 20 апреля. Режиссером и сценографом выступит Давиде Ливерморе, за дирижерским пультом - один из самых востребованных маэстро в мире - Джакомо Сагрипанти. Завершится сезон премьерой оперы "Богема" Джакомо Пуччини в постановке молодой французской команды.

Весь нынешний сезон для балетной труппы Большого театра пройдет под знаком 200-летия Мариуса Петипа. Основные торжества предполагается провести уже под занавес сезона: гала-концерты с участием звезд мирового балета состоятся 31 мая и 1 июня 2018 года на Исторической сцене ГАБТ. Будет восстановлена "Коппелия" Лео Делиба в редакции скоропостижно скончавшегося в этом году Сергея Вихарева.

А откроет список балетных премьер Большого работа знаменитого хореографа Иржи Килиана "Забытая земля". Осенью пройдет премьера балета Прокофьева "Ромео и Джульетта" в хореографии Алексея Ратманского, громкой премьерой обещает стать "Анна Каренина" в постановке всемирно известного хореографа Джона Ноймайера.

Юбилеи, фестивали, гастроли

"Громадье планов", по словам Урина, дополнят специальные мероприятия. Наиболее грандиозным из них обещает быть гала-концерт звезд мировой оперы, который состоится 14 июля 2018 года в честь закрытия Чемпионата мира по футболу.

Более чем на полгода раньше - 5 ноября в Бетховенском зале будет представлена театрализованная музыкальная программа под названием "Серп и молот", посвященная 100-летию Октябрьской революции. Прозвучат произведения Бетховена, Листа и Исаака Дунаевского, сообщил Урин.

"Совсем скоро, с 27 по 30 сентября, на нашей Исторической сцене мы будем отмечать 100-летие со дня рождения выдающегося режиссера Юрия Любимова, - продолжил гендиректор ГАБТ. - Сначала мы трижды покажем оперу Бородина "Князь Игорь", которая стала одной из последних постановок Любимова. А 30 сентября, в день рождения мастера, состоится торжественный вечер и вручение премии, носящей имя Юрия Любимова".

Далее Урин рассказал, что Большой театр в течение сезона неоднократно будет принимать гостей - коллективы из других городов России и зарубежных стран. Так, свой спектакль "Маскарад. Воспоминания будущего" только что - 9 и 10 сентября - представил Александринский театр из Санкт-Петербурга, впереди - выступления Софийской оперы. Также практически в течение всей осени на разных площадках Москвы, включая сцену ГАБТ, пройдет Фестиваль современного танца DanceInversion.

Затем Урин обозначил гастрольные маршруты Большого. В апреле следующего года балет "Дама с камелиями" будет показан в Новосибирске, в рамках Транссибирского арт-фестиваля под художественным руководством Вадима Репина. В мае опера, балет и оркестр ГАБТ отправятся в Пекин, где представят балеты "Корсар", "Пламя Парижа" и оперу "Царская невеста". Также гастроли пройдут в Сеуле с балетом "Лебединое озеро".