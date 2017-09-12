Объявлен шорт-лист премии "Ясная поляна"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Андрей Рубанов, Ксения Драгунская и Владимир Медведев вошли в шорт-лист 15-й литературной премии "Ясная поляна". Об этом во вторник рассказал журналистам председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"В короткий список номинации "Современная русская проза" 15-й литературной премии вошли шесть произведений. Среди них Ксения Драгунская ("Колокольников"), Олег Ермаков ("Песнь тунгуса"), Владимир Медведев ("Заххок"), Михаил Попов ("На кресах всходних"), Андрей Рубанов ("Патриот") и Герман Садулаев ("Иван Ауслендер")", - сказал Толстой.

По словам члена жюри, писателя и лауреата премии "Ясная поляна" Владислава Отрошенко в произведениях, представленных на премии в этом году наблюдается тяготение к "сегодняшнему дню".

"Появились романы, среди них и участник шорт-листа "Патриот" Андрея Рубанова, в которых прослеживается явный интерес автора к современной России. Это эволюция от романа антиутопии, семейной хроники, исторического романа к произведениям о нашей с вами действительности", - сказал Отрошенко.

При этом еще один член жюри "Ясной поляны", литературный критик Павел Бакинский отметил, что в этом году жюри легко "сочинили" короткий список. При этом лауреат будет выбрать намного сложнее.

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем- усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

Призовой фонд премии "Ясная поляна" в 2017 году составил 6,7 млн руб. При этом фонд номинации "Современная русская проза" по сравнению с прошлым годом увеличился почти в полтора раза: лауреат премии получит 3 млн руб., а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 млн руб.