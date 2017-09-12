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Мединский: заполняемость Большого театра составляет 97-98%

Культура
12 сентября, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Министр отметил, что театр в прошлом году поставил "абсолютный рекорд новой России" по доходам

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заполняемость Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) составляет 97-98%. Об этом сообщил во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский перед открытием 242-го по счету сезона.

"Я не мог не прийти в Большой театр, это мой любимый театр и любимый театр миллионов", - сказал Мединский. Он напомнил, что в прошлом году ГАБТ показал шесть премьер. "У вас потрясающие экономические показатели, заполняемость - под 100%, примерно 97-98%", - отметил министр. Он добавил, что в прошлом году собственные доходы Большого театра "поставили абсолютный рекорд новой России", однако сумму не назвал.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что в новом сезоне планируются порядка десяти премьер, и балет "Нуреев" в том числе.

Урин напомнил, что над созданием балета "Нуреев" в прошлом сезоне работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Премьера должна была состояться на Исторической сцене Большого театра 11 июля, но, согласно решению руководства ГАБТ, была перенесена на более поздний срок из-за неготовности спектакля.

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