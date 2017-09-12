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Гендиректор ГАБТ сообщил, что следователь готов разрешить ему встречу с Серебренниковым

Культура
12 сентября, 16:25 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Владимир Урин надеется, что в этом сезоне состоится премьера балета "Нуреев", над которым работал режиссер

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил во вторник, что следователь готов разрешить ему встречу с Кириллом Серебренниковым, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

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Ранее Урин сообщил ТАСС, что в новом сезоне планируются порядка 10 премьер, и балет "Нуреев" в том числе. Урин напомнил, что над созданием балета "Нуреев" в прошлом сезоне работали композитор Илья Демуцкий, автор либретто, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов. Премьера должна была состояться на Исторической сцене Большого театра 11 июля, но, согласно решению руководства ГАБТа, была перенесена на более поздний срок из-за неготовности спектакля.

"В начале сентября я обратился в Следственный комитет с просьбой о встрече с Серебренниковым, - сказал Урин. - Я разговаривал со следователем, он сказал, что готов разрешить, сейчас я направил официальное письмо. Надеюсь, что встреча состоится".

"К сожалению, величайшему, мы не сумели выпустить в прошлом сезоне спектакль "Нуреев", - отметил Урин перед открытием нового сезона. - Я хочу подтвердить, что я очень надеюсь: в сезоне 2017-2018 годов мы обязательно премьеру "Нуреева" сыграем".

Он добавил, что разговаривал с Кириллом Серебренниковым летом, когда режиссер был на съемках своего фильма. "Но жизнь внесла коррективы в нашу договоренность", - пояснил он. Урин отметил, что "по линии Серебренникова многое сделано, спектакль можно выпустить". "Но все будет зависеть от одного человека - какое решение Серебренников примет: разрешит выпускать без него или подождем, пока ситуация разрешится", - сказал гендиректор ГАБТа.

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