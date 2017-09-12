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Первый культурный фестиваль "Русский Рим" пройдет 4 ноября в Италии

Культура
12 сентября, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Глава Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что в условиях санкций продвижение страны в международном культурном пространстве приобретает особую важность

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый международный культурный фестиваль "Русский Рим" откроется в итальянской столице 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства. Об этом сообщил председатель оргкомитета фестиваля, секретарь по международным делам Международного сообщества писательских союзов Владимир Торин на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы объявляем о том, что 4 ноября в Риме пройдет первый международный культурный фестиваль под названием "Русский Рим". Ровно 180 лет назад княгиня Волконская начала собирать в Риме во дворце Палаццо Поли известных русских литераторов, а впоследствии не только русских - там были не только Вяземский и Гоголь, но приезжали Адам Мицкевич и Вальтер Скотт, огромное количество художников - Брюллов, Иванов", - рассказал Торин. Он добавил, что тогда в Рим стремились все известные русские писатели, художники, музыканты. "Мы впервые спустя 180 лет возрождаем эту традицию", - подчеркнул Торин.

"Мы обратились к Марии Антонелле Фуско [директор национального института графики Италии, представитель Дворца Поли], которая сегодня возглавляет государственный институт внутри дворца Поли. Это то самое место, где проходили первые русские культурные салоны, где Николай Васильевич Гоголь читал первую главу "Мертвых душ". Она любезно согласилась предоставить то самое помещение, где был музыкальный салон княгини Волконской", - сообщил он.

Торин отметил, что специально для этого фестиваля будут открыты окна дворца Поли, так что гости смогут насладиться видом на знаменитый фонтан Треви.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил важность участия России в международном культурном пространстве. "Особенно сейчас, когда Россия проживает напряженный момент, связанный с санкциями, культурное продвижение, заявка страны на свое место в культуре и искусстве, которое никто у нас никогда не заберет, представляется чрезвычайно важным", - сказал он.

"Весьма знаменательно, что выбран день 4 ноября, когда в России отмечается День единства и согласия. Поэтому понятие единства культурного пространства и межнационального, человеческого, духовного согласия мы отметим нашим русским присутствием в Риме", - добавил Степашин.

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Персоны
Степашин, Сергей Вадимович
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Италия Россия
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