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Минкомсвязи РФ заявил об интересе Китая к прокату фильма "Матильда"

Культура
12 сентября, 18:23 UTC+3 ГУАНЧЖОУ /Китай/ 12, сентября. /ТАСС

Несколько китайских прокатных компаний уже рассматривают вопрос о приобретении прав на картину

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ГУАНЧЖОУ /Китай/, 12 сентября. /ТАСС/. Китайские прокатные компании проявили интерес к показу российского фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя на территории КНР. Об этом сообщил во вторник российским журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, принявший участие в завершившемся в городе Гуанчжоу 18-м заседании российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

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"В настоящий момент представители КНР проявили интерес к прокату "Матильды" в Китае. Несколько прокатных компаний уже рассматривают вопрос о прокате "Матильды", Министерство связи и массовых коммуникаций РФ оказывает содействие российским кинематографистам и продюсерам фильма в поддержании и развитии контактов с китайской стороной", - рассказал он.

"Очень надеемся, что до конца этого года вопрос о прокате "Матильды" в Китае может быть решен", - добавил Алексей Волин.

По его словам, сотрудничество в области кинематографии между странами развивается достаточно успешно. Китай, уточнил он, за последние несколько лет приобрел права на прокат у себя таких российских фильмов, как "Экипаж", "Он - дракон", "Притяжение" и "Викинг". "Сейчас, соответственно, ведутся переговоры по "Матильде", и в ноябре мы готовы сюда приехать с новой порцией российских фильмов, которые будут выходить в 2018 году", - сообщил он.

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