Власти Москвы готовы обеспечить безопасность во время показов фильма "Матильда"

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы готовы обеспечить безопасность во время показов фильма Алексея Учителя "Матильда" в столице. Об этом сообщил во вторник ТАСС заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Ранее сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.
"Мы всегда готовы обеспечить безопасность. Но мне кажется, что на пустом месте создан ажиотаж", - сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности со стороны властей Москвы во время показов фильма "Матильда".
При этом Печатников отметил, комментируя решение администрации "Формулы кино" и "Синема парка", что "столичные власти не вмешиваются в политику показов как частных, так и государственных кинотеатров".