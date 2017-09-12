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Власти Москвы готовы обеспечить безопасность во время показов фильма "Матильда"

Культура
12 сентября, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

При этом заммэра Леонид Печатников отметил, что власти не намерены вмешиваться в репертуарную политику кинотеатров

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы готовы обеспечить безопасность во время показов фильма Алексея Учителя "Матильда" в столице. Об этом сообщил во вторник ТАСС заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

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Ранее сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

"Мы всегда готовы обеспечить безопасность. Но мне кажется, что на пустом месте создан ажиотаж", - сказал он, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности со стороны властей Москвы во время показов фильма "Матильда".

При этом Печатников отметил, комментируя решение администрации "Формулы кино" и "Синема парка", что "столичные власти не вмешиваются в политику показов как частных, так и государственных кинотеатров".

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