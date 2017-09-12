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РФ и КНР планируют снять документальный фильм к 70-й годовщине дипотношений

Культура
12 сентября, 20:57 UTC+3 ГУАНЧЖОУ ГУАНЧЖОУ /Китай/,12, сентября. /ТАСС

Выход фильма запланирован на октябрь 2019 года

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ГУАНЧЖОУ /Китай/,12 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай готовятся снять многосерийный документальный фильм к 70-летию установления дипломатических отношений. Об этом сообщил во вторник российским журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин по итогам состоявшейся в городе Гуанчжоу 18-й Россйско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"У нас есть достаточно большие проекты, которые касаются производства документальных фильмов. В том числе мы планируем сделать большую документальную многосерийную картину к 70-летию установления дипломатических отношений", - сказал он.

"Это будет в октябре 2019 года. Возможно, будет большой совместный проект", - сообщил Алексей Волин, отметив, что Россия и Китай уже работают над рядом совместных проектов в кинематографе.

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