Говорухин подтвердил, что "Матильду" покажут 26 октября в Госдуме

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Показ фильма Алексея Учителя "Матильда" состоится 26 октября в Госдуме одновременно с выходом фильма в прокат. Такую информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин.

"Да, будет", - сказал он во вторник журналистам, отвечая на вопрос, будет ли показана картина 26 октября в нижней палате.

По мнению Говорухина, "Поклонская, творя добро, из хороших, добрых побуждений вызвала к жизни отвратительные мракобесные силы". "Посмотрите, что началось", - обратил внимание парламентарий. При этом, по словам режиссера, в фильме присутствует фантазия создателей картины.

"Кому-то это понравится, кому-то нет. Фильм выйдет, посмотрите его и критикуйте сколько влезет", - сказал Говорухин, добавив, что он смотрел "Матильду", и кое-что ему понравилось. "С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук. Нормальное кино, ничего там такого нет", - отметил он.

"Кроме дневников Матильды есть ведь множество документальных материалов, есть воспоминания представителей царской фамилии, многие из которых были свидетелями романа Николая II с балериной Ксешинской, свидетельств огромное количество" - пояснил Говорухин. Он также отметил, что режиссер фильма "Матильда" "делал не документальный фильм, события действительно реальные: был царь, была Ксешинская".