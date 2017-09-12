Сезон Мариинского театра впервые за всю его историю охватит сразу три региона России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр за этот творческий год впервые за свою 235-летнюю историю охватит сразу три российских региона. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель труппы народный артист России Валерий Гергиев.

"Мариинский театр впервые за свою 235-летнюю историю будет активно работать на три региона. Помимо Петербурга, это Владивосток и Владикавказ", - сказал он во вторник на пресс-конференции, посвященной главным событиям нового сезона.

Гергиев также отметил, что на Дальнем Востоке и в Северной Осетии - Алании присутствуют филиалы Мариинского театра. "Владивосток и Владикавказ для нас - это не прогулка, это не поездка для галочки раз или два в год группы певцов, а большая целеустремленная работа", - подчеркнул худрук театра. Он высоко оценил итоги Второго международного дальневосточного фестиваля "Мариинский во Владивостоке".

"Мы хотим сделать театр во Владивостоке одним из сильнейших в Азии, где сегодня строится ровно столько театров, сколько их строится во всем остальном мире. Только в Китае каждый год появляются четыре-пять новых театров. Так что у нас во Владивостоке будет замечательная возможность посоревноваться с театрами, которые строят мощно, с размахом,", - считает худрук Мариинки. По его мнению, у Мариинского театра с его филиалами есть преимущество перед любым театром, построенным в Азии, поскольку его развитие не прерывалось в течение 235 лет.

По его словам, это обстоятельство должно поспособствовать прогрессу и во Владивостоке, и во Владикавказе. Важный шаг в этом направлении - Первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ", который пройдет 23-29 сентября.

"Мы к этому событию тщательно готовимся", - отметил Гергиев. К участию в гастролях он пригласил музыкантов Дениса Мацуева и Юрия Башмета, певицу Марию Гулегину. Третий Дальневосточный фестиваль "Мариинский" намечен на конец июля - август будущего года.

Фестивали, даты, абонементы, гастроли

Всего в сезоне Мариинского 13 фестивалей разного масштаба, от "Звезд белых ночей" до камерного фестиваля арфы "Северная лира". Несколько праздников в этом ряду адресованы детям - как слушателям и как исполнителям.

Главными датами сезона Валерий Гергиев назвал Год Мариуса Петипа (к 200-летию со дня рождения хореографа) - ему будет посвящен фестиваль балета "Мариинский", и 85-летие композитора Родиона Щедрина, которого маэстро назвал "огромным другом Мариинского театра". Два оперных произведения Щедрин написал по заказу именно Мариинки. Ко дню рождения Щедрина акции ведущего музыкального театра Петербурга запланированы в Москве, Владивостоке и в Туле.

Театр адресует слушателям 64 абонемента, составленных из концертов и спектаклей на исторической сцене, в Мариинском-2 и Концертном зале.

Гастрольные маршруты оперы, балета и симфонического оркестра Мариинского театра охватывают весь мир. Так, в ноябре труппа выступит в крупнейших городах США, в январе примет участие в Фестивале Чайковского в Риме, а в феврале совершат большой европейский тур с концертами в Германии, Франции, Чехии и Швейцарии. Ряд выступлений пройдут в Японии и Республике Корея.