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Disney объявил новую дату премьеры девятого эпизода "Звездных войн"

Культура
13 сентября, 1:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, сентября. /ТАСС

Таким образом компания перенесла выход картины на экраны более чем на полгода

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© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" (Star Wars) в США состоится 20 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник компанией Disney, которая владеет правами на данную серию фильмов.

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Таким образом Disney перенесла выход картины на экраны более чем на полгода. Согласно распространенной ранее информации, пока не получившая названия девятая часть киноцикла должна была увидеть свет в мае 2019 года.

Как отмечает журнал "Голливуд репортер", перенос может быть связан со сменой режиссера фильма. Ранее во вторник Disney сообщила, что постановщиком девятой части станет американский режиссер Джей Джей Абрамс, который до этого уже снимал седьмой эпизод "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015).

На прошлой неделе стало известно об уходе из проекта режиссера и сценариста Колина Треворроу, который должен был снимать девятый эпизод. По сведениям "Голливуд репортер", причиной расторжения контракта между Треворроу и Disney стали разногласия по поводу сценария.

Эпическая сага режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа и собрала вокруг себя миллионы фанатов по всему миру. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году, и только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела - фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. Так, в 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд. Премьера восьмого эпизода киноцикла состоится в декабре этого года.

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