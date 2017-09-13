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Выставка китайского художника Цай Гоцяна о революции 1917 года открывается в Москве

Культура
13 сентября, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Работы художника можно будет увидеть с 13 сентября по 12 ноября в главном здании музея имени А. С. Пушкина

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Цай Гоцян

Цай Гоцян

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выставка "Октябрь" китайского художника Цай Гоцяна, посвященная 100-летию революции 1917 года, открывается в Москве 13 сентября. Об этом ТАСС сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Марина Лошак.

"Выставка, которую мы открываем, своей революционностью может показаться кому-то схожей с событиями 1917 года. Классический музей предоставил возможность современному художнику превратить залы в огромную инсталляцию. Мы постарались построить эту выставку в форме диалога - современного искусства и архитектуры классического музея, готового произведения с историей его создания", - сказала Лошак.

В основе экспозиции - две двадцатиметровые картины, созданные китайским художником в Москве в технике пороховой живописи. Черно-белое полотно "Река" состоит из сотен фотографий, сделанных за сто лет после революции и оставивших свой след на ткани после взрыва пороха. Основой для разноцветной картины "Сад" послужили советские агитационные плакаты.

Свои работы художник поместил друг напротив друга в Белом зале главного здания музея. При этом все пространство пола он превратил в огромное пшеничное поле с серпом и молотом внутри. Взглянув вверх, зрители увидят не только советские символы, но и свои отражения в зеркальном потолке.

"Я очень трепетно отношусь к России. С детства ищу вдохновения в творчестве русских художников, таких как Исаак Левитан, Василий Кандинский и Иван Крамской. В своем проекте "Октябрь" я пытаюсь не только переосмыслить исторические события, но и показать роль отдельной личности в истории, на которую, словно порох на полотно, отпечатались события 1917 года", - рассказал Цай Гоцян.

Кульминация выставки - видеопроект "Октябрь. Дневные фейерверки на Красной площади", рассказывающий о пиротехническом шоу художника на Красной площади, которому так и не суждено было осуществиться. Помимо этого, перед входом в главное здание музея Цай Гоцян установил 16-метровую конструкцию из сотен детских кроваток, колясок и молодых берез. Выставка "Цай Гоцян. Октябрь" будет проходить с 13 сентября по 12 ноября 2017 года в главном здании музея.

О художнике

Цай Гоцян родился в 1957 году. Он занимается живописью, создает инсталляции, видео и перформансы. Цай Гоцян начал использовать порох в своей художественной практике в 1984 году. В 1986-1995 годах художник жил в Японии, продолжая изучать свойства и характеристики этого материала. С 2009 года он впервые разрешил зрителям присутствовать во время создания его произведений.

Среди достижений и наград Цай Гоцяна - "Золотой лев" 48-й Венецианской биеннале (1999), премия Хиросимского музея современного искусства (2007), звание лауреата премии "За достижения в области искусства в живописи" (2012).

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