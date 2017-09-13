Крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров не планирует отказываться от показа "Матильды"

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "АртСайнс Синема Дистрибьюшн" в Новосибирской области получила от православных общественников обращение с просьбой запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда", однако, не планирует отказываться от него. Об этом сообщил в среду ТАСС директор по рекламе сети кинотеатров Дмитрий Ким.

"Если картина получила прокатное удостоверение, о чем может быть разговор? Законом разрешено показывать в кинотеатрах этот фильм, и мы планируем это делать. Конечно, по вопросу с православными общественниками мы в данном случае будем консультироваться с властями, с правоохранительными органами", - сказал Ким. Он выразил надежду, что скандал вокруг фильма уляжется после того, как его увидят.

В сети кинотеатров ТАСС подтвердили, что получили обращение от общественной православной организации "Православное государство - Святая Русь". Общественники призывают отказаться от показа фильма "Матильда", который является "бесчеловечным оскорблением русской земли, русского народа и русской истории". В обращении также говорится, что, если фильм выйдет в прокат, провокаторы начнут оплачивать поджоги кинотеатров, и по подсчетам общественников, за 10 млн рублей можно сжечь все кинотеатры России. Связаться с авторами обращения, контакты которых указаны в нем, ТАСС на данный момент не удалось.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова уточнила ТАСС, что на данный момент в мэрию не поступали обращения от новосибирских кинотеатров, связанные с "Матильдой". Однако, по ее сведениям, ни один местный кинозал решения о том, что не будет показывать фильм, не принимал. Она добавила, что прокат "Матильды" разрешен российским законодательством, и кинотеатры имеют на него право.

Как сообщила ТАСС представитель новосибирского кинотеатра "Победа" Лидия Маркова, обращение православных активистов в кинотеатре не получали, и "Матильду" планируют показывать. Она отметила, что повышенный интерес к картине хорошо сказывается на продажах. По ее данным, один из федеральных прокатчиков (название она не уточнила) за месяц до премьеры уже продал билеты на фильм на 167 тыс. рублей.

"АртСайнс Синема Дистрибьюшн" управляет новосибирскими кинотеатрами "Седьмое небо", "Аврора", "Горизонт", а также киноконцертным комплексом им. Маяковского, располагающим самым большим в городе кинозалом, кинотеатрами в городах Бердск и Искитим Новосибирской области. В сеть также входят кинотеатры в Кемерово, Бийске и Горно-Алтайске.

Скандал вокруг фильма "Матильда"

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Фильм посвящен истории романтических отношений наследника российского престола, будущего императора Николая II с балериной императорского театра Матильдой Кшесинской.

Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Ранее Учитель в эфире радиостанции "Коммерсант FM" выразил мнение, что показ его фильма "Матильда" пройдет без инцидентов.

Фильм получил прокатное удостоверение Минкультуры РФ и должен выйти в прокат 26 октября. Одновременно с выходом в прокат состоится показ фильма в Госдуме РФ. Российский режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин сообщил журналистам, что уже посмотрел "Матильду".

"С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук. Нормальное кино, ничего там такого нет", - отметил он.