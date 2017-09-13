Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский возмущен умышленно нагнетаемой истерией вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом глава ведомства в среду написал в своем Twitter.

"Возмущает, конечно, не "отказ кинотеатров" (показывать картину - прим. ТАСС), - отметил Мединский. - Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма".

Такая работа у некоторых журналистов:

самим придумать тезис - и заявить его от чужого имени. Даже дать в… https://t.co/xvO55qQONC pic.twitter.com/ifPf3l9W7c — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 13 сентября 2017 г.

Ранее ТАСС сообщал, что сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

В понедельник адвокат Констанин Добрынин, представляющий интересы Алексея Учителя, сообщил ТАСС, что в центре Москвы произошли поджоги двух автомобилей, которые он связывает с действиями противников картины. Также в понедельник "по техническим причинам" был отменен московский показ "Матильды" в кинотеатре "Иллюзион".