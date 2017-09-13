Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег КоршуновПроисшествия 13 сентября, 12:14
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"Культура 13 сентября, 12:00
Оппозиционера Сергея Удальцова отпустили из ОВД без составления протоколаПроисшествия 13 сентября, 11:57
Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года новых странМеждународная панорама 13 сентября, 11:56
Что мы узнали в ходе суда над Алексеем УлюкаевымПроисшествия 13 сентября, 11:54
Центр инновационного развития медицинского приборостроения презентовали в Нижнем НовгородеОбщество 13 сентября, 11:52
Жириновский заступился за депутата ЛебедеваОбщество 13 сентября, 11:47
МГУ поднялся в списке лучших вузов мира по гуманитарным наукам на 15 пунктовОбщество 13 сентября, 11:46
Представитель "Швабе" награжден за заслуги перед Свердловской областьюНовости партнеров 13 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский возмущен умышленно нагнетаемой истерией вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом глава ведомства в среду написал в своем Twitter.
"Возмущает, конечно, не "отказ кинотеатров" (показывать картину - прим. ТАСС), - отметил Мединский. - Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма".
Такая работа у некоторых журналистов:— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 13 сентября 2017 г.
самим придумать тезис - и заявить его от чужого имени. Даже дать в… https://t.co/xvO55qQONC pic.twitter.com/ifPf3l9W7c
Ранее ТАСС сообщал, что сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.
В понедельник адвокат Констанин Добрынин, представляющий интересы Алексея Учителя, сообщил ТАСС, что в центре Москвы произошли поджоги двух автомобилей, которые он связывает с действиями противников картины. Также в понедельник "по техническим причинам" был отменен московский показ "Матильды" в кинотеатре "Иллюзион".