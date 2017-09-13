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Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"

Культура
13 сентября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Министр культуры подчеркнул, что его возмущает именно этот аспект, а не то, что кинотеатры отказываются показывать фильм

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский возмущен умышленно нагнетаемой истерией вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом глава ведомства в среду написал в своем Twitter.

"Возмущает, конечно, не "отказ кинотеатров" (показывать картину - прим. ТАСС), - отметил Мединский. - Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма".

Ранее ТАСС сообщал, что сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

В понедельник адвокат Констанин Добрынин, представляющий интересы Алексея Учителя, сообщил ТАСС, что в центре Москвы произошли поджоги двух автомобилей, которые он связывает с действиями противников картины. Также в понедельник "по техническим причинам" был отменен московский показ "Матильды" в кинотеатре "Иллюзион".

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