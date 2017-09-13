"Мумий Тролль" познакомит японцев с российской рок-культурой

ТОКИО, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Группа "Мумий Тролль" и ее лидер Илья Лагутенко намереваются познакомить японскую публику с российской рок-культурой. Об этом в среду на пресс-конференции в Токио рассказал солист музыкального коллектива, основанного в 1983 году во Владивостоке.

"При всех различиях в популярной музыке в Японии и России у нас есть одна объединяющая деталь - наша рок-музыка довольно специфическая для того, чтобы быть понятной во всем мире", - отметил Лагутенко. Но задача искусства и слушателя, по его мнению, в том, чтобы попытаться разрушить "стереотипы непонимания, понять, что артисты хотели передать своей лирикой". Концерт группы "Мумий Тролль" состоится в ноябре этого года в Токио на фестивале Far From Moscow 2017, который проводится в рамках "Русских сезонов", стартовавших в Японии в июне.

Солист группы "Мумий Тролль" подчеркнул, что задача этого фестиваля - "рассказать и узнать друг о друге побольше" и познакомить японцев с различными проявлениями российской современной культуры, включая рок-музыку. "Настоящие инициативы идут не из кабинетов правительственных зданий, а непосредственно от участников, энтузиастов, как я называю - от народной музыкальной дипломатии", - отметил Илья Лагутенко. По его словам, "наконец-то удалось найти возможности для диалога между российскими организациями, занимающимися популяризацией культурных ценностей, и японскими партнерами, которые заинтересованы в развитии таких отношений".

Лагутенко также выразил надежду, что в будущих фестивалях V-ROX во Владивостоке будут принимать участие больше японских групп. "Может быть даже знаменитая группа X-Japan в следующем году доедет до России", - отметил он.

В рамках Far From Moscow 2017 также пройдет презентация московского ресторана White Rabbit и клубной российской ди-джей культуры.

"Русские сезоны" в Японии

Фестиваль "Русские сезоны" станет прологом перекрестного года России и Японии, которым объявлен 2018 год. Программа включает свыше 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии. Предполагается, что зрителями мероприятий станут свыше 3 млн человек.

"Русские сезоны" представят в Японии более 20 именитых российских учреждений культуры, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Малый драматический театр, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Государственный казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье".