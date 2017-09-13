Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Беззаконие и цензура" - Мединский призвал не потакать противникам фильма "Матильда"

Культура
13 сентября, 13:04 дата обновления: 13 сентября, 13:48 UTC+3

Глава Минкультуры РФ подчеркнул, что фильм "Матильда" получил прокатное удостоверение в рамках законной процедуры и никто со стороны не вправе препятствовать его показу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя цензурой и беззаконием.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры - это чистой воды беззаконие и цензура, которая напрямую запрещена Конституцией РФ", - заявил ТАСС Мединский.

"Министерство культуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг последнего фильма народного артиста РФ Учителя, - отметил он. - Но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью".

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера фильма "Матильда" Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу.

Министр о Поклонской и "активистах" - поджигателях

Глава Минкультуры подчеркнул, что не знает, "какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт".

"Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов" - поджигателей, нагло именующих себя "православными", - признался Мединский.

"Меня часто упрекают в излишнем консерватизме, - продолжил министр. - И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозванные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь. Православие - оно ведь о любви, а не о ненависти. Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении?".

Истерия невиданного накала

Теперь, считает министр, "истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката - просто по соображениям безопасности".

Смотрите также

Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"

Сеть кинотеатров в ЮФО и на Северном Кавказе покажет "Матильду", несмотря на угрозы

Крупнейшая новосибирская сеть кинотеатров не планирует отказываться от показа "Матильды"

Власти Москвы готовы обеспечить безопасность во время показов фильма "Матильда"

"Еще раз вынужден повторить очевидные вещи, - сказал Мединский. - Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна, вдвойне абсурдна позиция граждан, которые "фильм не видели, но гневно осуждают" - и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание - это просто некорректно, пока его не увидят зрители, но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии".

"Во-вторых, Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре", - добавил руководитель ведомства. В законе, по его словам, четко описаны основания для отказа. "Их в случае с "Матильдой" нет, - подчеркнул министр. - Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной".

Мединский также разъяснил "вопрос со всякими самодеятельными "ограничениями", "запретами" и прочими".

"Прокатное удостоверение федерального образца - это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ, - подчеркнул министр. - Фильму присвоена категория 16+. Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката".

Обращение к работникам киноотрасли

"У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога, - сказал министр. - Идя на поводу у отрицающих закон "активистов", мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".

Обращаясь к работникам киноотрасли, Мединский назвал их "людьми дела".

"Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели - это клиенты других специализированных учреждений", - отметил он.

"Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений", - добавил Мединский. Он также попросил дать принципиальную и справедливую оценку их действиям.

"Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу", - призвал глава Минкультуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама