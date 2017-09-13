"Беззаконие и цензура" - Мединский призвал не потакать противникам фильма "Матильда"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя цензурой и беззаконием.

"Любые намерения "инициативщиков" на местах "запретить показ", любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры - это чистой воды беззаконие и цензура, которая напрямую запрещена Конституцией РФ", - заявил ТАСС Мединский.

"Министерство культуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг последнего фильма народного артиста РФ Учителя, - отметил он. - Но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью".

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера фильма "Матильда" Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу.

Министр о Поклонской и "активистах" - поджигателях

Глава Минкультуры подчеркнул, что не знает, "какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт".

"Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных "активистов" - поджигателей, нагло именующих себя "православными", - признался Мединский.

"Меня часто упрекают в излишнем консерватизме, - продолжил министр. - И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозванные "активисты" дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь. Православие - оно ведь о любви, а не о ненависти. Чем они тогда отличаются от фанатиков иных конфессий или сект в худшем их проявлении?".

Истерия невиданного накала

Теперь, считает министр, "истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката - просто по соображениям безопасности".

"Еще раз вынужден повторить очевидные вещи, - сказал Мединский. - Во-первых, любая полемика о фильме сейчас беспредметна, вдвойне абсурдна позиция граждан, которые "фильм не видели, но гневно осуждают" - и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание - это просто некорректно, пока его не увидят зрители, но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии".

"Во-вторых, Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре", - добавил руководитель ведомства. В законе, по его словам, четко описаны основания для отказа. "Их в случае с "Матильдой" нет, - подчеркнул министр. - Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной".

Мединский также разъяснил "вопрос со всякими самодеятельными "ограничениями", "запретами" и прочими".

"Прокатное удостоверение федерального образца - это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ, - подчеркнул министр. - Фильму присвоена категория 16+. Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката".

Обращение к работникам киноотрасли

"У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога, - сказал министр. - Идя на поводу у отрицающих закон "активистов", мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству".

Обращаясь к работникам киноотрасли, Мединский назвал их "людьми дела".

"Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели - это клиенты других специализированных учреждений", - отметил он.

"Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений", - добавил Мединский. Он также попросил дать принципиальную и справедливую оценку их действиям.

"Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу", - призвал глава Минкультуры.