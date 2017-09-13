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Гастроли Кристины Орбакайте на Украине отменены

Культура
13 сентября, 13:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС

В сервисе по продаже билетов на концерты певицы отказались назвать причины такого решения

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Гастрольный тур по городам Украины певицы Кристины Орбакайте отменен. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель сервиса по продаже билетов "Бонапарт-концерт".

При этом он отказался назвать конкретные причины такого решения, сказав: "Отменены да и все, вы же видите, какая ситуация".

На вопрос, когда украинские поклонники певицы все же могут рассчитывать на ее выступления в стране, собеседник агентства ответил, что "в будущем".

Весной стало известно о том, что запланированные на март концерты Кристины Орбакайте в Харькове, Киеве, Днепре и Одессе перенесены сентябрь. Тогда в "Бонапарт-концерте" пояснили корреспонденту ТАСС, что решение о переносе было обоюдным и основывалось на соображениях безопасности в преддверии конкурса "Евровидение", который прошел в Киеве в мае. В то же время администрация киевского дворца искусств "Украина", где артистка должна была выступить 6 марта, говоря о причинах переноса концерта, сослалась на "общее возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана" с Россией.

Тогда же в украинских СМИ появились сообщения о том, что радикалы грозят сорвать концертный тур Орбакайте по Украине из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года. Так, одесская организация "Совет общественной безопасности" обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) с соответствующим запросом и сообщила, что не намерена допустить запланированный на 8 марта концерт Орбакайте в городе. Подобные заявления сделали радикалы и в других городах, где были запланированы выступления артистки.

4 марта по этому поводу было опубликовано заявление на официальной странице исполнительницы в социальной сети Instagram, в котором Орбакайте сообщала о переносе концертов на Украине на осень в связи с невозможностью обеспечить безопасность коллектива и зрителей.

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