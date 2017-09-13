Режиссер нового "Бегущего по лезвию" рассказал о съемках и "благословении" Ридли Скотта

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Канадский режиссер, номинант на "Оскар" Дени Вильнев привез в Москву свой новый фильм "Бегущий по лезвию 2049", рассказывающий о мире, в котором усилится влияние Восточной Европы. На встрече с журналистами он рассказал о своей нелюбви к спецэффектам и личном "благословении" автора оригинальной картины Ридли Скотта.

Картина 48-летнего Вильнева ("Прибытие", "Пленницы", "Враг") является продолжением культового фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1981 года, который, несмотря на кассовый провал в кинотеатрах, ныне входит в список шедевров мирового кинематографа. Картина снята по мотивам научно-фантастического романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" (1968). Главные роли в оригинальном кинофильме исполнили Харрисон Форд, Рутгер Хауэр, Дэрил Ханна и Джоанна Кэссиди.

Действия в картине Дени Вильнева разворачиваются спустя 30 лет после событий первой части. "В 2049 году люди больше не полагаются на цифровые данные, мы вернулись в аналоговый мир. Для детективной истории это хорошо, потому что герой ищет подсказки не в Googl, которого попросту больше нет", - сказал в среду Вильнев на встрече с журналистами. Он также отметил, что мир стал более жестким, некоторые страны навсегда исчезли с карты, а вся жизнь сосредоточилась в огромных городах.

По словам режиссера, в картине изменилась и геополитическая расстановка сил. "Мне нравится в создании фильма свобода творчества, мы вольны в реализации любых идей. И мы решили взять мир 70-х, но изменить в нем отношения между странами, сделать его более космополитичным. Например, культура и эстетика России будет гораздо шире представлена в Соединенных Штатах. Русские продукты будут продаваться на улицах Лос-Анджелеса, и в целом влияние Восточной Европы усилится", - рассказал режиссер.

Максимальный отказ от спецэффектов

Являясь автором нескольких фантастических фильмов, Вильнев называет себя противником спецэффектов, предпочитая декорации компьютерной графике. "Я люблю больше снимать настоящие вещи. Я не фанат спецэффектов. С самого начала мы решили, что мы будем стараться как можно больше выстроить настоящих декораций", - поделился режиссер.

Он добавил, что декорации вдохновляют актеров гораздо больше, чем "зеленый экран", который уже потом позволяет создать необходимую атмосферу. "Окружающие предметы должны вдохновлять. Чтобы импровизировать и создавать что-то живое на экране, сцены должны быть максимально реалистичные. Поэтому мы использовали настоящий дым и дождь", - подчеркнул Дени Вильнев.

"Благословение" Ридли Скотта

Чтобы иметь возможность работать над картиной, Вильнев должен был выполнить несколько условий. "Одно их них - получить "благословение" Ридли Скотта. Мне нужно было лично встретиться с ним, поговорить, рассказать о своем видении", - рассказал он.

По словам Вильнева, они очень тепло пообщались с автором оригинальной картины. "Он передал мне много знаний о том, как создавался первый фильм, поделился источниками вдохновения. Ридли дал мне полную свободу действий, сказав, что это уже мое произведение, и я несу за его ответственность, но разрешил обращаться к нему за советом в любое время. И это было здорово, я благодарен за такое доверие", - отметил он.

Режиссер также добавил, что "Бегущего по лезвию 2049" можно смотреть и в отрыве от оригинала. "Мы старались найти баланс, чтобы его могли смотреть и те, кто не знает фильм Ридли Скотта. С другой стороны, именно те зрители, кто видел первую часть, по-настоящему оценят мою картину", - считает он.

Фильм 1981 года он назвал не теряющим актуальность. "Я не согласен с теми, кто считает его медленным или устаревшим. Не так давно я смотрел его с молодой аудиторией в кино и видел неподдельный интерес", - сказал режиссер.

Участие Харрисона Форда

Главную роль в фильме Ридли Скотта сыграл Харрисон Форд. "Его участие также было условием для работы над новой картиной", - поделился Вильнев.

По его словам, воссоздание персонажа Форда Рика Декарда спустя 30 лет было одной из важнейших задач. "Это получилось благодаря нашей совместной творческой работе. Форд очень вдохновлял меня, оказывал поддержку, когда это было необходимо. Он очень много вложил в создание своего персонажа и в целом в сам фильм", - добавил Вильнев.

Главную роль в "Бегущем по лезвию 2049" исполнит Райан Гослинг. Он сыграет лос-анджелесского детектива Кея. Кроме того, в фильме снялись Джаред Лето, Дэйв Батиста и Робин Райт.

Фильм Дени Вильнева "Бегущий по лезвию" выйдет в российский прокат 5 октября.