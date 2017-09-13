Британские постановщики представили на Урале оперу Моцарта в стиле стимпанк

ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Режиссер Дэниэль Слэйтер и художник-постановщик Франсис О’Коннор из Великобритании представили на Урале оперу Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта". Во вторник на генеральном прогоне в Екатеринбургском театре оперы и балета О’Коннор рассказал журналистам, что постановка выполнена в эстетике стиля стимпанк.

"Некоторые люди просто живут стимпанком: это очень сочный стиль, своеобразное альтернативное будущее, каким его представляли в викторианскую эпоху. Все это очень совпадает с идеей "Волшебной флейты", потому что это высокотехнологичная постановка, и Моцарт сам хотел сделать ее как можно технологичнее в своем веке. Мы перенесли действие чуть позже хронологически и смогли приблизить к реальности, сделать понятнее для современного человека. Но это все равно фантастический, сказочный мир", - рассказал О’Коннор.

По его словам, для стимпанка в целом характерна английская мода рубежа XIX-XX веков. "Это викторианский стиль в преувеличенной форме: объемные рукава, маски, а также различные атрибуты индустриализма, металлические заклепки, например. В декорациях очень много труб, шестеренок, меди", - добавил художник-постановщик.

Режиссер Дэниэль Слэйтер отметил, что в опере, в частности в увертюре, используются комиксы, которые проецируются на занавес и дополняют фабулу. "Мы адресуем наш спектакль самой широкой аудитории, начиная от детей 8 лет, и создаем на сцене волшебный увлекательный мир: в нем солнце противостоит луне, день - ночи, и все вырастает в безумную красочную фантасмагорию", - сказал он.

В пресс-службе театра отметили, что "Волшебная флейта" в Екатеринбурге - дебют британских постановщиков в России. Трехчасовая опера откроет 105-й театральный сезон. Премьера состоится 14 сентября. Исполняется на немецком языке с русскими субтитрами и диалогами на русском языке.

Екатеринбургский театр оперы и балета (до 1931 года - Новый городской театр) открыл дебютный сезон в 1912 году оперой Михаила Глинки "Жизнь за царя". Первый балетный спектакль ("Волшебная флейта" Риккардо Дриго) датирован 1914 годом. В современном репертуаре театра почти четыре десятка произведений. Спектакли Екатеринбургского театра оперы и балета становятся номинантами национальной премии "Золотая маска" с 2010 года, в коллекции театра 13 "Золотых масок".