Депутаты Госдумы просят ФСБ и МВД проверить противников "Матильды" на экстремизм

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с запросом о проверке незарегистрированного религиозного объединения "Христианское государство - Святая Русь" в связи с угрозами режиссеру Алексею Учителю и кампанией против его фильма "Матильда". Об этом говорится в депутатском запросе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Депутаты отмечают, что уже полгода в печатных изданиях и интернете "широко и публично" обсуждаются перипетии противодействия режиссеру Алексею Учителю со стороны воинствующих экстремистов религиозного толка, "отвергающих его право на создание и демонстрацию фильма "Матильда". "Участники и идейные вдохновители самопровозглашенной Всероссийской общественной православной организации "Христианское государство - Святая Русь" в своих интервью и публикациях открыто угрожают уже не только рядовым гражданам России, деятелям искусства, не принимающим их ущербной идеологии, но и самим руководителям государства", - говорится в запросе.

Депутаты Пушкина и Роднина напомнили о недавнем поджоге здания киностудии "Лендок" в Санкт-Петербурге, где находится мастерская Учителя, поджоге кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, поджоге двух автомобилей около офиса коллегии адвокатов "Пен энд Пейпер", которые занимаются защитой режиссера. Также в запросе они упомянули об угрозах убийством московскому журналисту Екатерине Винокуровой, которая критиковала в публикациях депутата Госдумы Наталью Поклонскую, выражающую солидарность с организацией "Христианское государство - Святая Русь".

"Сообщая изложенное, просим осуществить проверку незарегистрированного религиозного объединения "Христианское государство - Святая Русь", его организаторов, участников и содействующих им лиц на причастность к экстремистской преступной деятельности, терроризму", - говорится в документе.

В обращении депутаты также сообщают о неоднократных обращениях Учителя и его адвокатов в правоохранительные органы, которые остались без ответа. В связи с этим Пушкина и Роднина также попросили ФСБ и МВД "сообщить причины, по которым с февраля и до настоящего времени никаких эффективных мер по предупреждению и пресечению преступлений со стороны радикально настроенных элементов правоохранительными органами не принято".

Кроме того, депутаты запросили МВД о принимаемых в настоящее время мерах противодействия экстремистским и террористическим акциям данной православной организации, а также религиозного движения "Сорок Сороков".