Создатели "Матильды" потеряют до 300 млн рублей из-за отказа двух киносетей от показа

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Создатель фильма "Матильда" Алексей Учитель оценивает в 200-300 млн рублей возможные финансовые потери в связи с отказом киносетей "Формула кино" и "Синема парк" от проката картины. Об этом режиссер сообщил в среду ТАСС.

Ранее стало известно, что две крупнейшие российские киносети отказались показывать "Матильду", которая выходит в прокат 26 октября.

По словам Учителя, потери могут быть "колоссальными". "Я думаю, что это не одна сотня миллионов, - сказал режиссер. - 200-300 миллионов рублей. Не меньше". Заявление киносетей Алексей Учитель назвал "слегка политизированным".

Учитель добавил, что узнал о решении киносетей из СМИ. "Это очень странное заявление, потому что, когда некие православные активисты выступают с призывами не показывать "Матильду", это еще хоть как-то понятно, - отметил он. - Но, когда в своей среде получаешь нож в спину, - это дикость. Во-первых, можно было позвонить нашему прокатчику, компании "Каро", поинтересоваться - что и как, я уж не говорю о том, что можно было позвонить или встретиться со мной, посмотреть наш фильм".

"Получается, что эти две сети солидаризируются с этим мракобесием, со странными силами - считает режиссер. - Картина "Матильда" прославляет нашу страну, и киносети, вместо того, чтобы поддерживать российское кино, делают прямо противоположенное. Для меня это шаг, противоречащий кинематографической этике. Вот почему я вдвойне благодарен министру культуры Владимиру Мединскому за его принципиальную и, что уж там говорить, в наше время смелую позицию".

Также Учитель подчеркнул, что, безусловно, необходимо думать о безопасности зрителей. "У нас есть определенные заверения от МВД, ФСБ, - сказал режиссер. - Безопасность обеспечивает государство, оно за это отвечает. Получается, они [отказавшиеся киносети] не верят государству, не верят, что оно может обеспечить безопасность. Это своеобразный призыв к сетям тоже не показывать наш фильм".