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Песков: Кремль не будет давать особых указаний правоохранителям перед прокатом "Матильды"

Культура
13 сентября, 16:13 UTC+3

Пресс-секретарь президента России также заявил о недопустимости ограничения прав кинопрокатчиков под давлением экстремистов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Кремль не видит смысла давать дополнительные указания правоохранителям противодействовать проявлениям экстремизма в связи с выходом в прокат фильма "Матильда". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Что касается каких-то специальных указаний, не вижу в этом смысла. Ситуация абсолютно очевидна: для того, чтобы пресекать проявления экстремизма, каких-то специальных указаний давать совершенно не требуется", - сказал Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Кремль считает нежелательными ограничения в прокате "Матильды" под давлением экстремистов.

"Нежелательно, чтобы под давлением экстремистов принимались какие-то решения, которые ограничивают право кинопрокатчиков на выбор репертуара", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, масштаб ситуации "не стоит преувеличивать", однако она действительно "принимает достаточно неприятные формы". Попытки экстремистов-противников фильма оказать давление на кинотеатры он назвал "абсолютно неприемлемыми". "Это представляет собой опасность, как и любые проявления экстремизма, - отметил Песков. - Безусловно, это подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов". При этом Кремль не видит смысла давать дополнительные указания правоохранителям противодействовать проявлениям экстремизма в связи с выходом в прокат фильма.

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"Что касается каких-то специальных указаний, не вижу в этом смысла. Ситуация абсолютно очевидна: для того, чтобы пресекать проявления экстремизма, каких-то специальных указаний давать совершенно не требуется", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, ответственна ли за происходящее депутат Госдумы Наталья Поклонская, критиковавшая картину, представитель Кремля заметил, что не стал бы в данном случае говорить о чьей-то персональной ответственности. "Дискуссии - это одно, а проявления экстремизма - это уже совсем другое", - пояснил он. "Нет никаких сомнений, что любые проявления экстремизма будут пресекаться нашими правоохранительными органами", - добавил представитель Кремля.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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