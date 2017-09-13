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Данила Козловский вошел в актерский состав сериала "Викинги"

Культура
13 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Актер исполнить роль пророка Олега - нового противника Рагнара Лодброка

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Данила Козловский

Данила Козловский

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Актер Данила Козловский вошел в актерский состав сериала "Викинги" (Vikings) производства History Channel TV. Козловский сыграет нового противника Рагнара Лодброка - пророка Олега - ключевую роль в развитии общего сюжета саги о викингах. Об этом сообщают организаторы второго международного фестиваля SUBTITLE.

"Успех в получении этой роли следует из долгого сотрудничества Данилы с агентством Lisa Richards и фестивалем SUBTITLE в Килкенни и Москве, где его представили кастинг-директору сериала "Викинги" Фрэнку Моиселлу, который и выбрал его в качестве нового значимого героя, прототипом которого стал реальный исторический персонаж X века - князь Олег, прозванный Вещим", - говорится в сообщении организаторов.

Второй международный фестиваль SUBTITLE, который продолжит работу в качестве первой в России профессиональной международной кастинг-площадки с участием кастинг-директоров из Великобритании и стран Европы, будет проходить в киноцентре "Октябрь" с 22 по 24 сентября.

О фестивале

На открытии основатель фестиваля SUBTITLE и агентства Lisa Richards Ричард Кук и продюсер Джерард Майкл МакКарти представят одних из самых востребованных европейских кастинг-директоров. Также состоится показ фильма "Тираннозавр" в качестве примера актерской игры в британском кино.

Кинофестиваль SUBTITLE ежегодно проводится в историческом центре Ирландии - городе Килкенни. Традиционно в рамках фестиваля демонстрируются работы режиссеров со всей Европы, проходят мастер-классы и кастинги актеров для участия в международных проектах.

Фестиваль в Килкенни проводится с 2012 года. В 2016 году SUBTITLE фокусировался на российском кинематографе. Помимо новых и уже ставших классическими работ известных режиссеров, на фестивале были представлены фильмы молодых отечественных кинематографистов, среди них: "ДухLess" Романа Прыгунова, "Как я провел этим летом" Алексея Попогребского, "Рассказы" Михаила Сегала.

В разные годы награду фестиваля за особые достижения в европейской киноиндустрии получили российские актеры Данила Козловский и Юрий Колокольников, актриса Любовь Аксенова, режиссер Анна Меликян. В прошлом году режиссер Александр Котт получил награду фестиваля за достижения в кинематографе, его работы были также высоко оценены зрителями. Многие российские актеры, которые были на мероприятиях фестиваля SUBTITLE в Ирландии, в дальнейшем получали возможность участвовать в международных проектах.

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