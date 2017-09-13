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Володин посмотрел "Матильду", но высказать свое мнение об этой картине отказался

Культура
13 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Председатель Госдумы не стал комментировать и спор вокруг фильма, в том числе, с участием депутата Натальи Поклонской

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что посмотрел фильм Алексея Учителя "Матильда", но поделиться своим мнением об этой кинокартине отказался.

Интервью

Алексей Учитель: отказ двух киносетей прокатывать "Матильду" — это нож в спину

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"Я смотрел. Не комментирую", - ответил Володин на вопрос журналистов.

Председатель Госдумы не стал комментировать и спор вокруг фильма, в том числе, с участием депутата Натальи Поклонской.

"Депутат имеет право на свою позицию, все то, что не нарушает закон - это право депутата. А если депутат нарушает закон, тогда это уже прерогатива правоохранительных органов", - подчеркнул он.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Володин, Вячеслав Викторович Поклонская, Наталья Владимировна
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