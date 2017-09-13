Володин посмотрел "Матильду", но высказать свое мнение об этой картине отказался

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что посмотрел фильм Алексея Учителя "Матильда", но поделиться своим мнением об этой кинокартине отказался.

"Я смотрел. Не комментирую", - ответил Володин на вопрос журналистов.

Председатель Госдумы не стал комментировать и спор вокруг фильма, в том числе, с участием депутата Натальи Поклонской.

"Депутат имеет право на свою позицию, все то, что не нарушает закон - это право депутата. А если депутат нарушает закон, тогда это уже прерогатива правоохранительных органов", - подчеркнул он.