Володин посмотрел "Матильду", но высказать свое мнение об этой картине отказался

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что посмотрел фильм Алексея Учителя "Матильда", но поделиться своим мнением об этой кинокартине отказался.
"Я смотрел. Не комментирую", - ответил Володин на вопрос журналистов.
Председатель Госдумы не стал комментировать и спор вокруг фильма, в том числе, с участием депутата Натальи Поклонской.
"Депутат имеет право на свою позицию, все то, что не нарушает закон - это право депутата. А если депутат нарушает закон, тогда это уже прерогатива правоохранительных органов", - подчеркнул он.