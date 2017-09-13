Сеансы под охраной: российские кинотеатры усилят меры безопасности при показе "Матильды"

ТАСС, 13 сентября. Часть российских кинотеатров не определилась с показом фильма Алексея Учителя "Матильда", другие не планируют показать премьеру по коммерческим соображениям. Те же, кто намерен показать фильм, планируют предпринять дополнительные меры безопасности во время сеансов, сообщили опрошенные ТАСС представители кинотеатров.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Ранее ТАСС сообщал, что сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли вынужденное решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

11 сентября адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, сообщил ТАСС, что в центре Москвы произошли поджоги двух автомобилей, которые он связывает с действиями противников еще не вышедшей на экраны картины. Также в понедельник "по техническим причинам" был отменен московский показ "Матильды" в кинотеатре "Иллюзион".

Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя цезурой и беззаконием.

Определились не все

Как рассказал ТАСС руководитель "Севастополькино" Дмитрий Гарнега, сеть определится с показом "Матильды" до конца этой недели. "Мы договоры на октябрь заключаем в сентябре, этот процесс я еще не осуществил, - сказал он ТАСС. - У меня двухзальный кинотеатр или однозальные, количество фильмов, которые я могу показать, ограничено. Он ("Матильда") может не поместиться в прокатную сетку".

Гарнега отметил, что мелодрама - не самый популярный жанр в кино: аудитория предпочитает боевики и фантастику, "где есть действие". По его информации, властям региона поступило несколько обращений с просьбой не показывать фильм, но никаких указаний кинотеатрам на этот счет пока не поступало. "Есть законно выданное прокатное удостоверение Минкультуры РФ, его никто не обжаловал, поэтому законно фильм выходит", - пояснил Гарнега свою позицию, добавив, что в случае показа фильма в Севастополе не боятся эксцессов, поскольку "у местных жителей есть внутренняя дисциплина".

В "Облкиновидео" Оренбургской области пока не определились с репертуаром на конец октября, поэтому судьба "Матильды" еще не решена. Аналогичная ситуация в Архангельской области: по данным руководителя представительства Союза кинематографистов России в Архангельской области Анатолия Конычева, вероятно, фильм будет показан в Северодвинске, также ведет переговоры о показан только один кинотеатр из Архангельска.

Местные прокатчики, по его словам, ориентируются на новости и опасаются последствий. "С чем это связано? Боятся все, что может произойти", - пояснил Конычев, отметив, что при этом планируется организовать показ в рамках международного кинофестиваля Arctic open в декабре, ведутся переговоры с Учителем.

В одном из самых популярных и старейших кинозалов в Калининграде "Заря" решение могут принять "за день до начала проката фильма". "Планировали, как и многие, показ, понимая, что у фильма большой коммерческий потенциал. С другой стороны - отказ от показа "Матильды" крупными сетями кинотеатров по соображениям безопасности, а также уже имевшие место инциденты в других городах, связанные с картиной, - это серьезный "звонок" для менее крупных кинотеатров, в том числе для нашей "Зари", - сказал арт-директор кинотеатра Артем Рыжков.

С учетом этого кинотеатр планирует обратиться к властям за помощью с просьбой об обеспечении безопасности. Также не определились с показом в Адыгее, при этом заместитель директора по кино Центра народной культуры Каплан Бадиев заметил, что дискуссии в республике по поводу "Матильды" нет. В кинотеатре "Чарли" в Черкесске собираются включить российскую кинокартину в сетку, но решение еще не принято.

Вопрос коммерции

Не будут показывать "Матильду" в крупнейшем кинотеатре Махачкалы "Россия". "По коммерческим соображениям "Матильду" мы показывать не будем. У нас в приоритете другие фильмы", - сообщили ТАСС в администрации кинотеатра.

В Ставрополе большинство кинотеатров только определяют сетку кинопоказов на октябрь, но в одном, предварительно, решили отказаться от показа "Матильды" по коммерческим соображениям. "В нашем кинотеатре два зала, поэтому мы не можем ставить большое количество релизов в прокат. <…> Мы выбираем больше блокбастеров, которые занимают первые строчки в боксофисах (по кассовым сборам - прим. ТАСС) недели. Этот фильм встал между российским блокбастером "Последний богатырь", рассчитанный практически на все возрасты, и на следующей неделе после этого выходит марвеловский "Тор", между ними вклиниться невозможно", - пояснили ТАСС в администрации кинотеатра "Атлантис".

В Ингушетии всего два кинотеатра, в одном из них фильм Учителя не будут показывать, в другом, наоборот, планируют представить премьеру.

"На своей странице в Instagram мы изучаем спрос, проводим регулярно опросы по новым, вышедшим в прокат фильмам. Жители региона предпочитают смотреть зарубежные, и эта историческая мелодрама не вызвала интереса, поэтому "Матильду" не будем показывать", - сказали ТАСС в администрации частного кинотеатра "Дружба" в Назрани.

В кинотеатре "Киностар", наоборот, отмечают, что в нем "обязательными к прокату являются отечественные фильмы". "Матильду" мы тоже будем показывать, несмотря на то, что жители республики мало приходят смотреть наше (российское - прим. ТАСС) кино", - сказала ТАСС администратор-кассир этого кинотеатра.

Показы под охраной

Ряд кинотеатров и сетей заявили о планах показать "Матильду", несмотря на поступившие обращения, при этом будут усилены меры безопасности во время сеансов. В частности, речь идет о краснодарской сети "Монитор", владеющей 27 кинотеатрами на Юге России, Северном Кавказе и в Московской области. Сеть получала письма с угрозами, поэтому рассматривает "различные варианты усилить безопасность", вплоть до обращения в полицию, рассказал ТАСС официальный представитель сети Андрей Попов. В сети напомнили, что "вокруг фильма спорят, не посмотрев на него".

В сети кинотеатров "Арт Сайнс Синема Дистрибьюшн", владеющей кинозалами в Новосибирской области и ряде регионов Сибири, утверждают, что получили обращение от общественной православной организации "Православное государство - Святая Русь", которая призывает отказаться от показа фильма "Матильда". В обращении говорится, что, если фильм выйдет в прокат, провокаторы начнут оплачивать поджоги кинотеатров, и по подсчетам общественников, за 10 млн рублей можно сжечь все кинотеатры России. ТАСС пока не удалось связать с авторами этого письма. Сеть намерена показать фильм, несмотря на обращение, проконсультировавшись с властями и правоохранительными органами.

В Министерстве культуры Сахалинской области рассказали, что премьера фильма на острове состоится, как и везде, 26 октября. Картину будут демонстрировать в двух залах кинотеатра "Октябрь" не менее двух недель. За один сеанс ее смогут увидеть 599 человек. Власти обратятся к прокатчику, чтобы оно приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности во время сеансов.

Во Владивостоке предварительная продажа на фильм начнутся со следующей недели. "Матильду" покажут экраны трех крупнейших кинотеатров города сети "Иллюзион". Картина уже была показана во Владивостоке в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого" при усиленных мерах безопасности и при полном зале.

Как рассказал ТАСС художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, премьера "Матильды" может состояться 23 октября в Мариинском театре. "Но картина уже неоднократно показана, ее уже многие видели. Вы знаете, "Матильда" получила столь огромную рекламу, что, мне кажется, создатели фильма должны тихо радоваться", - отметил маэстро.

В самом крупном кинотеатре Сочи "Люксор IMAX Сочи" предпродажа билетов на показы "Матильды" стартовала еще две недели назад. На каждый сеанс забронировано не более десятка билетов. В "Киномакс IMAX Астрахань" ТАСС рассказали, что фильм будет показываться, но пока предварительные продажи не стартовали. При этом в Астрахани "Матильду" будут показывать только на коммерческих площадках, так как государственный кинотеатр "Иллюзион" не заключал соглашение на прокат этой кинокартины.