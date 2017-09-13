Режиссер Владимир Хотиненко станет председателем жюри кинофестиваля Arctic Open

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Режиссер Владимир Хотиненко станет председателем жюри первого Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля Владимир Лойтер.

"Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко. В состав жюри также войдут кинематографисты из Норвегии, США и Швеции. Планируется, что Норвегию представит режиссер Хальвард Хольмен (Hallvard Holmen)", - сказал Лойтер.

По словам собеседника агентства, на участие в фестивале уже поступило более 100 заявок. Прием их завершится 1 октября. В заявках - полнометражные и короткометражные фильмы в двух номинациях: документальное и игровое кино.

В национальную программу заявки приходят не только из северных территорий, но и из других регионов России: Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Хабаровска, Ялты, Железногорска и Красноярска. Больше всего заявок из зарубежных северных стран поступило на сегодняшний день из Канады, Норвегии, Финляндии и США. Кроме того, заявки поступили из Колумбии, Индии, Италии и Великобритании.

Кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельске и Северодвинске с 7 по 9 декабря. Фестиваль - победитель конкурса на предоставление грантов президента РФ.