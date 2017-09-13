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Режиссер Владимир Хотиненко станет председателем жюри кинофестиваля Arctic Open

Культура
13 сентября, 17:29 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 13, сентября. /ТАСС

На участие в фестивале поступило уже более 100 заявок

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Режиссер Владимир Хотиненко станет председателем жюри первого Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля Владимир Лойтер.

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"Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко. В состав жюри также войдут кинематографисты из Норвегии, США и Швеции. Планируется, что Норвегию представит режиссер Хальвард Хольмен (Hallvard Holmen)", - сказал Лойтер.

По словам собеседника агентства, на участие в фестивале уже поступило более 100 заявок. Прием их завершится 1 октября. В заявках - полнометражные и короткометражные фильмы в двух номинациях: документальное и игровое кино.

В национальную программу заявки приходят не только из северных территорий, но и из других регионов России: Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Хабаровска, Ялты, Железногорска и Красноярска. Больше всего заявок из зарубежных северных стран поступило на сегодняшний день из Канады, Норвегии, Финляндии и США. Кроме того, заявки поступили из Колумбии, Индии, Италии и Великобритании.

Кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельске и Северодвинске с 7 по 9 декабря. Фестиваль - победитель конкурса на предоставление грантов президента РФ.

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