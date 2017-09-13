Режиссер Владимир Хотиненко станет председателем жюри кинофестиваля Arctic Open

Продукты для малоимущих соберут в Москве и РязаниСоциальная ответственность 13 сентября, 18:23
Эксперты: ураганы в Америке могут быть вызваны глобальным потеплениемСоциальная ответственность 13 сентября, 18:09
Дирекция "Зарядья" в Москве не планирует вводить плату за вход в паркОбщество 13 сентября, 18:07
WADA не знает точного местонахождения Родченкова и не общается с нимСпорт 13 сентября, 17:48
Демченко: российский санный спорт нуждается в поддержке отечественной промышленностиСпорт 13 сентября, 17:48
Сеансы под охраной: российские кинотеатры усилят меры безопасности при показе "Матильды"Культура 13 сентября, 17:44
Задабривая Трампа: обвиняемый в коррупции премьер Малайзии пообещал США миллиардыМеждународная панорама 13 сентября, 17:40
Бречалов: спорт станет одним из ключевых направлений развития УдмуртииСпорт 13 сентября, 17:32
Олимпиада по договору: МОК выберет столицы Игр 2024 и 2028 годов без голосованияСпорт 13 сентября, 17:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Режиссер Владимир Хотиненко станет председателем жюри первого Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic Open. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля Владимир Лойтер.
"Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Владимир Хотиненко. В состав жюри также войдут кинематографисты из Норвегии, США и Швеции. Планируется, что Норвегию представит режиссер Хальвард Хольмен (Hallvard Holmen)", - сказал Лойтер.
По словам собеседника агентства, на участие в фестивале уже поступило более 100 заявок. Прием их завершится 1 октября. В заявках - полнометражные и короткометражные фильмы в двух номинациях: документальное и игровое кино.
В национальную программу заявки приходят не только из северных территорий, но и из других регионов России: Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Хабаровска, Ялты, Железногорска и Красноярска. Больше всего заявок из зарубежных северных стран поступило на сегодняшний день из Канады, Норвегии, Финляндии и США. Кроме того, заявки поступили из Колумбии, Индии, Италии и Великобритании.
Кинофестиваль Arctic open пройдет в Архангельске и Северодвинске с 7 по 9 декабря. Фестиваль - победитель конкурса на предоставление грантов президента РФ.