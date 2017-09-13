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"Ленком" представил первую премьеру 91-го сезона

Культура
13 сентября, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Показ спектакля Павла Сафонова "Сны господина де Мольера..." по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" прошел при полном зале

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Ленком" с аншлагом представил в среду первую премьеру 91-го сезона. При полном зале прошел показ спектакля "Сны господина де Мольера..." по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" в постановке режиссера Павла Сафонова с участием таких звезд труппы, как Игорь Миркурбанов, Виктор Вержбицкий, Анна Большова, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленкома".

Собеседница агентства обратила внимание на то, что режиссер Сафонов впервые работает в "Ленкоме". Вместе с ним над созданием "Снов" трудилась его постоянная творческая команда - художник Мариус Яцовскис, композитор Фаустас Латенас, художник по костюмам Евгения Панфилова.

Как рассказал Сафонов, он предложил театру три произведения, но именно "Кабала святош" заинтересовала художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова. "Это произведение Булгакова всегда будет интересно всем, кто занимается театром", - согласился с ленкомовским лидером Павел Сафонов.

По его словам, Игоря Миркурбанова на роль Мольера также предложил Марк Захаров. "И это решение показалось современным и неожиданным", - признался режиссер.

Миркурбанов отметил, что работа над спектаклем не всегда проходила "безмятежно". "Но в итоге все нашли взаимопонимание", - сказал он. Актера добавил, что его привлекают сложности, связанные с образом его героя, Мольера, и с премьерой. "Работа над ролью не заканчивается, а будет продолжаться", - отметил он.

Людовика в ленкомовской постановке играет Виктор Вержбицкий, роль Мадлены Бежар - у Анны Большовой. По ее словам, "для любой актрисы роль Мадлены - просто шикарный подарок". "Бесподобная роль и очень тяжелая, причем, близкая, мне кажется, каждой женщине", - заявила артистка. В четверг, 14 сентября, в "Ленкоме" также состоится премьерный показ спектакля.

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