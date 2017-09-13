Более 140 фильмов покажут на международном анимационном фестивале "КРОК"

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Торжественное открытие 24-го международного анимационного фестиваля "КРОК" прошло в среду в Центральном доме кинематографистов. В конкурсную программу этого года были отобраны 140 фильмов из 36 стран.

Член селекционной комиссии Светлана Филиппова отметила высокое качество представленных работ и рассказала, что комиссии пришлось выбирать из 1 тыс. фильмов. "Было сложно, потому что мы все разные в селекционной комиссии, и у всех разные представления об анимации", - поделилась она.

Президент "КРОК" Юрий Норштейн поздравил гостей с открытием фестиваля и высказал мнение о том, что в анимационном деле ручной труд занимает почетное место. "Несмотря на сегодняшние технические изыски, я исповедую философию ручного труда. Рука в себе объединяет и интеллектуальную работу, и физическую, и работу сердца", - отметил он.

В свою очередь, ведущий церемонии Вадим Жук заметил, что фестиваль продолжает анимационную традицию прошедшего сезона. "За минувший год все в мире поняли, насколько анимация важна для человечества, не случайны денежные вложения в анимационное искусство", - рассказал он. "Крок", сам того не осознавая, становится итогом предыдущего анимационного года. Я надеюсь, что этот год будет, как всегда, удачным", - сказал Жук.

Церемония открытия завершилась просмотром 53-х одноминутных серий анимационного фильма аргентинского мультипликатора Хуана Пабло Зарамеллы "Самый маленький человек в мире".

О фестивале

"КРОК" - международный фестиваль анимационных фильмов, который проводится с 1989 года. В этом году он будет проходить до 21 сентября на теплоходе, следующем по маршруту "Москва - Углич - Мышкин - Петрозаводск - Валаам - Санкт-Петербург".