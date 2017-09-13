СМИ: скончался Фрэнк Винсент, сыгравший в "Клане Сопрано" и "Славных парнях"

ТАСС, 13 сентября. Американский актер Фрэнк Винсент, сыгравший во многих фильмах о гангстерах Мартина Скорсезе, а также в сериале Дэвида Чейза "Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007), скончался в среду в США на 79-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ.

Актер умер в больнице штата Нью-Джерси во время операции на сердце, которую провели после инфаркта. Винсент снялся в таких фильмах Скорсезе, как "Бешеный бык" (Raging Bull, 1980), "Славные парни" (Goodfellas, 1990) и "Казино" (Casino, 1995). Актер не изменил своему амплуа, когда озвучил босса мафии в компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA).

Винсент родился в 1939 году в США в семье выходцев из Италии, его предки родом с Сицилии. Молодого актера в 1970-е годы заметил Роберт Де Ниро. Он и познакомил Винсента с Скорсезе.