Некоторые прокатные организации Камчатки решили не показывать "Матильду"

ТАСС, 14 сентября. Часть кинопрокатных организаций Камчатского края решила не включать фильм Алексея Учителя "Матильда" в свой репертуар. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального министерства культуры.

"Несколькими кинопрокатными организациями в Камчатском крае действительно принято решение не включать фильм "Матильда" в свой репертуар. Такова гражданская позиция руководителей данных организаций", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что каких-либо рекомендаций по показу фильма киноцентрам не давалось. "В их адрес министерством культуры Камчатского края направлялись письма, информирующие организации о поступающих в органы исполнительной власти региона обращениях граждан по вопросу ограничения в Камчатском крае проката фильма "Матильда". Орган исполнительной власти региона однозначно обязан в подобной ситуации отреагировать на возрастающее количество обращений граждан и сообщить в адрес кинопрокатных организаций о ситуации, связанной с повышением социального напряжения", - говорится в сообщении.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Последняя добивается, чтобы картина не вышла в прокат, так как, по ее мнению, она оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Ранее ТАСС сообщал, что сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли решение не показывать фильм "Матильда" из-за угрозы безопасности зрителей.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду назвал попытки давления на кинотеатры в связи с показом фильма "Матильда" цезнурой и беззаконием.