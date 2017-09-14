Президент Молдавии наградит группу DoReDos, ставшую победителем "Новой волны" в Сочи

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон наградит государственными наградами молдавскую группу DoReDos, ставшую победителем завершившегося в Сочи Международного конкурса "Новая волна".

"Фантастический успех молдавской группы на "Новой волне": первое место наше! Ждём дома с государственными наградами!", - написал глава Молдавии в четверг на своей странице в Facebook. Перед поездкой в Сочи Додон принял музыкантов в своей резиденции, оказал им поддержку и пожелал успехов.

DoReDos была создана в 2011 году в городе Рыбница, который находится в непризнанном Приднестровье. Затем участники группы - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца - переехали в Кишинев.