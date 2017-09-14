Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Молдавии наградит группу DoReDos, ставшую победителем "Новой волны" в Сочи

Культура
14 сентября, 11:43 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 14, сентября. /ТАСС

Игорь Додон назвал выступление музыкантов на конкурсе "фантастическим успехом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон наградит государственными наградами молдавскую группу DoReDos, ставшую победителем завершившегося в Сочи Международного конкурса "Новая волна".

"Фантастический успех молдавской группы на "Новой волне": первое место наше! Ждём дома с государственными наградами!", - написал глава Молдавии в четверг на своей странице в Facebook. Перед поездкой в Сочи Додон принял музыкантов в своей резиденции, оказал им поддержку и пожелал успехов.

DoReDos была создана в 2011 году в городе Рыбница, который находится в непризнанном Приднестровье. Затем участники группы - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца - переехали в Кишинев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
2
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
3
В Таджикистане при взлете президентского вертолета погиб начальник аэропорта
4
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
5
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Владислав Мартынов: президентские выборы на блокчейне — это вполне возможно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама