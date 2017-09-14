Мемориальная доска Муслиму Магомаеву открылась в Москве

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Маркова/. Мемориальная доска в честь празднования 75-летия народного артиста СССР Муслима Магомаева открылась в четверг в Москве.
Торжественно открыл мемориал российский государственный деятель, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Здесь собрались все, кому небезразлична судьба и творчество этого, без сомнения, великого исполнителя. Поэтому я сердечно благодарю авторов мемориальной доски и инициаторов ее установки и поздравляю вас всех", - сказал он. "В Москве появился еще один дом, который не просто стоит в центре города, а отдает дань имени великого земляка - Муслима Магомедовича Магомаева", - заключил Печатников.
"Он пел сердцем для народа. Он любил народ, и народ это чувствовал и отвечал ему тем же. Его музыка и голос прекрасный проникали в сердце зрителя", - поделился художник Александр Шилов.
На открытии также присутствовали вдова Муслима Магометовича Тамара Синявская, близкий друг артиста и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов, певец Эмин Агаларов, доктор Леонид Рошаль и другие ценители творчества и поклонники музыканта. Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась по адресу: Леонтьевский переулок дом 14/11.
Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года, учился в Бакинской консерватории. Всесоюзная известность пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов в 1962 году. Первый сольный концерт артиста состоялся в зале имени Чайковского. В 1963 году Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета, певец стажировался в миланском "Ла Скала".
В 1960-х выступал в крупнейших городах Советского Союза. В 31 год ему было присвоено звание Народного артиста СССР. Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам.