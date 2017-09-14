Музыканты и солисты пяти стран исполнят "Симфонию №9" Бетховена в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. "Симфонию №9" Людвига Ван Бетховена исполнят в Калининграде музыканты и солисты пяти стран. Она прозвучит в рамках Десятого международного фестиваля "Шедевры мировой классики", который пройдет в концертном зале старинного Кафедрального собора с 1 по 15 октября, сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Алена Мирошниченко.

"Симфония №9", которая является одним из наиболее известных произведений классической музыки и считается выдающимся шедевром Бетховена, созданным композитором будучи совершенно глухим, прозвучит в исполнении коллективов и солистов из Германии, Латвии, Литвы, Польши и России", - сказала Мирошниченко.

В составе исполнителей - Калининградский областной симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Фельдмана, латвийский хор "Ave Sol" под управлением Улдиса Кокарса, солисты из Германии Тереза Неллес, Клаудиа Дариус, Фабиан Штротман и Христоф Шеебен, музыканты из Польши и Литвы, молодежный хор "Кирилица" и хор областного музыкального театра, уточнила собеседница.

"Девизом этого вечера-концерта стали слова "Обнимитесь, миллионы!", звучащие в одной из частей симфонии - "Оде к радости". Они - призыв к братскому единению человечества, идеей которого пронизана вся программа юбилейного фестиваля "Шедевры мировой классики", - подчеркнула Мирошниченко.

"Симфония №9" Бетховена завершит программу фестиваля 15 октября. Всего же, в рамках этого музыкального праздника пройдут четыре концерта, на которых будут звучать шедевры мировой классики композиторов XVII-XX веков - Баха, Мусоргского, Свиридова, Шнитке, Чайковского, Таривердиева и других.

"В числе звездных участников фестиваля - лауреаты международных конкурсов Термине Зарян и Павел Быков, Заслуженная артистка Татарстана, органистка Лада Лабзина и ее коллега титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко, а также Московский Синодальный хор под руководством Заслуженного артиста России Алексея Пузакова, который представит "Страсти по Матфею" митрополита Илариона (Алфеева) и "Литургию св. Иоанна Златоуста" Чайковского", - сказала Мирошниченко.