Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

THR: Супермен защитил нелегальных мигрантов в новом выпуске комикса

Культура
14 сентября, 17:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, сентября. /ТАСС

Как пишет издание, активизация борьбы Супермена с ультраправыми радикалами совпала с дискуссией вокруг программы защиты от депортации незаконных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Один из самых известных героев комиксов - Супермен - в новой части своих похождений, выпускаемых издательством DC Comics, защитил от белых расистов нелегальных мигрантов. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В новом эпизоде Кларку Кенту - так зовут Супермена в "обычной" жизни - пришлось заступиться за трудовых мигрантов из Латинской Америки. В одной из сцен вооруженный пистолетом "белый человек с банданой, украшенной в цвета американского флага", открывает огонь по мигрантам. В этот момент появляется Супермен и останавливает пули, после чего приказывает преступнику прекратить стрельбу.

Смотрите также

Fox: "Бэтмен" арестовал вора, укравшего из магазина в Техасе диск "Лего Фильм: Бэтмен"

Персонаж комиксов Чудо-женщина станет почетным послом ООН

Злоумышленник начинает оправдываться и объясняет Кенту, что им двигало чувство мести - из-за наплыва дешевой рабочей силы он потерял свою работу. "Они разрушили мою жизнь", - жалуется он. На что супергерой наставительно замечает: "Единственный человек, виновный в том, что твоя душа наполнена тьмой, это ты сам!" Затем на место несостоявшегося преступления приезжает полиция и Супермен передает озлобившегося безработного в руки правосудия.

The Hollywood Reporter отмечает, что активизация борьбы Супермена с ультраправыми радикалами совпала с развернувшейся в американском обществе дискуссией вокруг программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA - Deferred Action for Childhood Arrivals). Администрация президента США Дональда Трампа объявила о своем намерении приостановить ее действие на шесть месяцев. Видимо, авторы комикса о Супермене, решили не отставать от политических трендов.

Придуманный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером персонаж Супермена считается одним из символов американской культуры. На страницах комиксов он впервые появился в 1938 году. По сюжету, супергерой родился на гибнущей планете Криптон и младенцем был отправлен на Землю своим отцом-ученым Джор-Элом, где его приютила семья фермеров из штата Канзас. В юном возрасте у него стали проявляться сверхчеловеческие способности - неуязвимость, сверхскорость, суперсила, умение летать и регенерация. Мальчик решает их применять на благо человечества.

На протяжении долгой истории комиксов о Супермене характер его героя много раз менялся. Так, если в начале ему были свойственны жестокость и агрессия, то в более поздних выпусках авторы несколько смягчили его нрав и наделили идеалистическими убеждениями, а также лишили возможности совершать убийства. Кроме того, в одной из версий истории о Супермене, спасаясь с Криптона, он попадает не в США, а в СССР. Эта серия комиксов называется "Супермен. Красный сын". В ней супергерой борется за советского лидера Иосифа Сталина и социалистические идеалы, а на его костюме вместо эмблемы с буквой "S" изображены серп и молот.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина планирует углубить Азовское море в районе Мариупольского и Бердянского портов
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
4
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
5
Санкции ЕС в отношении России. Досье
6
Голоса из глубины: в Новороссийске подняли со дна моря капсулу с посланиями из 1967 года
7
Москва подтверждает поддержку внутрикипрского переговорного процесса под эгидой ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама