THR: Супермен защитил нелегальных мигрантов в новом выпуске комикса

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Один из самых известных героев комиксов - Супермен - в новой части своих похождений, выпускаемых издательством DC Comics, защитил от белых расистов нелегальных мигрантов. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В новом эпизоде Кларку Кенту - так зовут Супермена в "обычной" жизни - пришлось заступиться за трудовых мигрантов из Латинской Америки. В одной из сцен вооруженный пистолетом "белый человек с банданой, украшенной в цвета американского флага", открывает огонь по мигрантам. В этот момент появляется Супермен и останавливает пули, после чего приказывает преступнику прекратить стрельбу.

Злоумышленник начинает оправдываться и объясняет Кенту, что им двигало чувство мести - из-за наплыва дешевой рабочей силы он потерял свою работу. "Они разрушили мою жизнь", - жалуется он. На что супергерой наставительно замечает: "Единственный человек, виновный в том, что твоя душа наполнена тьмой, это ты сам!" Затем на место несостоявшегося преступления приезжает полиция и Супермен передает озлобившегося безработного в руки правосудия.

The Hollywood Reporter отмечает, что активизация борьбы Супермена с ультраправыми радикалами совпала с развернувшейся в американском обществе дискуссией вокруг программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA - Deferred Action for Childhood Arrivals). Администрация президента США Дональда Трампа объявила о своем намерении приостановить ее действие на шесть месяцев. Видимо, авторы комикса о Супермене, решили не отставать от политических трендов.

Придуманный писателем Джерри Сигелом и художником Джо Шустером персонаж Супермена считается одним из символов американской культуры. На страницах комиксов он впервые появился в 1938 году. По сюжету, супергерой родился на гибнущей планете Криптон и младенцем был отправлен на Землю своим отцом-ученым Джор-Элом, где его приютила семья фермеров из штата Канзас. В юном возрасте у него стали проявляться сверхчеловеческие способности - неуязвимость, сверхскорость, суперсила, умение летать и регенерация. Мальчик решает их применять на благо человечества.

На протяжении долгой истории комиксов о Супермене характер его героя много раз менялся. Так, если в начале ему были свойственны жестокость и агрессия, то в более поздних выпусках авторы несколько смягчили его нрав и наделили идеалистическими убеждениями, а также лишили возможности совершать убийства. Кроме того, в одной из версий истории о Супермене, спасаясь с Криптона, он попадает не в США, а в СССР. Эта серия комиксов называется "Супермен. Красный сын". В ней супергерой борется за советского лидера Иосифа Сталина и социалистические идеалы, а на его костюме вместо эмблемы с буквой "S" изображены серп и молот.