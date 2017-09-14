Комитет Госдумы по культуре подготовит заявление по ситуации с "Матильдой"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре подготовит заявление по ситуации вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом в четверг сообщила журналистам первый зампред комитета Елена Драпеко ("Справедливая Россия").

"Мы подготовим текст заявления от имени комитета по культуре о ситуации, сложившейся вокруг фильма "Матильда", - сказала она. "Голос угроз звучит из Госдумы, и это очень опасно. Мы все осуждаем нашу коллегу Поклонскую", - продолжила депутат.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли заявление подготовлено после просмотра картины, Драпеко ответила, что качество фильма не имеет отношения к заявлению. "Почему после просмотра? Это не имеет отношения к качеству фильма. Раз фильм получил прокатное удостоверение, значит, он по закону имеет право быть в прокате", - подчеркнула Драпеко.

Она рассказала, что в ближайшие три дня комитет посмотрит "Матильду", как только договорится с продюсерами фильма и "получит флешку". "Они [продюсеры] боятся не нас, они боятся, что будут сделаны копии, будет пиратство", - уточнила депутат.

Официальная позиция комитета

Председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин считает, что вокруг новой картины "оживились все темные силы".

"Мое личное мнение: мне кажется, что оживились все темные силы: все кликуши, сумасшедшие, вандалы, антисемиты, мракобесы. Поджигают машины ни в чем не повинных граждан, грузовик пробил стену кинотеатра", - сказал он в четверг на заседании комитета по культуре, предложив другим его членам высказать свою позицию по поводу сложившейся ситуации.

Первый зампред комитета, режиссер Владимир Бортко подчеркнул, что официальная позиция комитета относительно выхода "Матильды" в прокат может быть только одна - подкрепляемая нормами Конституции РФ и Уголовного кодекса. "Здесь может быть одна позиция - формальная, которую обеспечивают два документа: первое - это Конституция РФ, где написано, что цензуры у нас нет. А коли нет цензуры, этот фильм можно рассматривать как угодно. Другой [документ] - Уголовный кодекс РФ, и ни одна статья не относится к фильму Матильда, поэтому формальных причин не показывать у нас просто нет и быть не может", - сказал он, отметив, что радикальные действия, которые предпринимаются против показа фильма, должны расследоваться правоохранительными органами.

"У нас нет ни одного закона, который бы запрещал показ фильма "Матильда". Это не более чем беснования людей, которые непонятно на чем основаны", - заключил первый зампред комитета по культуре.

Диалог Бортко и Поклонской

Во время заседания комитета нижней палаты по культуре Бортко рассказал, что разговаривал с Поклонской о причинах ее действий в отношении "Матильды".

"Я подошел к госпоже Поклонской, попросил выйти ее в кулуары и сказал: "Зачем вы это делаете?" - поведал Бортко. "А вы что, с ними?" - передал первый зампред комитета ответ Поклонской.

По словам Бортко, он высказал Поклонской мнение, что ее действия ухудшают имидж Госдумы, на что депутат ответила, что будет действовать так, как считает правильным.

История вопроса

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

Во вторник сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли решение не показывать "Матильду" из-за угрозы безопасности зрителей. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал в среду любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом этого фильма цензурой и беззаконием.

Он отметил, что Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре, и в законе четко описаны основания для отказа, а в случае с "Матильдой" их нет. Мединский подчеркнул, что прокатное удостоверение федерального образца - это исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории РФ. Фильму "Матильда", по его словам, присвоена категория "16+", и это единственное предусмотренное законом ограничение на условия его кинопроката.

Одновременно в среду Госдума отказалась давать официальное поручение о том, чтобы ускорить намеченный на 26 октября спецпоказ "Матильды" депутатам в рамках парламентского клуба нижней палаты. С соответствующей инициативой выступила первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко, аргументировав свое предложение "общественной значимостью дискуссии, развернувшейся не только в обществе, но и между депутатами Госдумы вокруг содержания фильма", а также необходимостью комментировать свою позицию для СМИ, однако против принятия такого поручения выступил комитет палаты по регламенту, который признал его несоответствующим думским нормам.

Между тем депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина 13 сентября обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву с запросом о проверке незарегистрированного религиозного объединения "Христианское государство - Святая Русь" в связи с угрозами режиссеру Алексею Учителю и кампанией против его фильма "Матильда".