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Мединский: выставка работ Щусева позволит увидеть плохо изученную сторону его творчества

Культура
14 сентября, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Большинство экспонатов выставки происходят из собрания наследников архитектора

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная итальянским постройкам Алексея Щусева, позволит увидеть плохо изученную сторону творчества архитектора, считает министр культуры России Владимир Мединский.

Экспозиция "Итальянские постройки Алексея Щусева. Храм Святителя Николая в Бари и Русский павильон в Венеции", демонстрирующая дореволюционный период творчества архитектора, открылась в четверг в Государственном музее архитектуры им. Щусева и продлится до 6 декабря 2017 года.

Мединский отметил, что некоторые шедевры Щусева были созданы за пределами России. "Особое место в этом ряду занимают, конечно, храм святителя Николая в Бари и Русский павильон в Венеции. В этих местах сполна раскрывается вся глубина нашей национальной культуры, находят вторую жизнь образцы древнего зодчества, ощущается дух русской старины", - процитировал обращение Мединского директор департамента культурного наследия Министерства культуры РФ Юрий Евтюхин.

По мнению главы Минкультуры, проект "предоставляет посетителям возможность увидеть слабо изученную сторону творчества Алексея Щусева, открыть для себя многие нереализованные, неизвестные прежде проекты". "Уверен, к наследию этого выдающегося мастера архитектуры захочет приобщиться немалое число людей", - добавил он.

Щусев является автором зданий Мавзолея В.И. Ленина, Казанского вокзала и станции метро Комсомольская (кольцевая). Перед Первой мировой войной по проекту Щусева был построен храм Святителя Николая в Бари, а до этого - собор в Марфо-Мариинской обители в Москве.

В экспозиции Музея архитектуры представлены более 100 работ Щусева - эскизы, чертежи, рисунки, фотографии. По словам директора музея архитектуры Елизаветы Лихачевой, уникальность экспозиции состоит в том, что большинство экспонатов происходят из собрания наследников зодчего и представлены зрителям впервые.

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