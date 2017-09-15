Мишель Легран и Клод Лелуш станут участниками Всемирного фестиваля молодежи в России

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Москве и Сочи в октябре этого года, станет местом встречи двух выдающихся деятелей культуры Франции и друзей России - композитора Мишеля Леграна и режиссера Клода Лелуша. Впервые они стали участниками этого форума в 1957 году, когда его также принимала российская столица.

Приглашения на фестиваль почетным гостям передал в четверг посол России во Франции Александр Орлов. "Мы очень надеемся видеть вас на этом празднике", - сказал дипломат мэтрам французского искусства, посетившим его резиденцию в Париже.

"Я обязательно приеду, - пообещал Легран. - Мне хочется сказать слова большой благодарности организаторам фестиваля за эту возможность вернуться в мир моей молодости".

В Москву - с биг-бэндом

В беседе с корреспондентом ТАСС композитор рассказал о том, что в первый приезд в Москву ему было 25 лет. Оркестр, которым он тогда руководил, считался одним из лучших джазовых биг- бэндов в Европе. "Я предложил своим музыкантам посетить Россию. И мы отправились в эту поездку в дни фестиваля", - вспоминает Легран.

"Всего мы дали одиннадцать концертов, и все вечера прошли при полном зале", - сказал композитор. По его словам, "русская публика оказала грандиозный прием". "Хорошо помню ту атмосферу уникального праздника, участники которого представляли 130 стран. Ничего подобного до этого никто не видел", - признался музыкант.

Легран приготовил для участников фестиваля подарок - он собирается приехать в Москву с оркестром. "Я бы очень хотел, чтобы публика вновь услышала мелодии, которые звучали в те незабываемые московские вечера", - отметил композитор.

Снимается кино

"У меня очень похожая и такая же счастливая история", - сказал Клод Лелуш. В тот первый визит в Россию в 1957 году ему еще не исполнилось 20 лет. Тогда он делал первые шаги в качестве оператора документального кино и приехал, чтобы снимать фестивальную Москву. Как рассказал режиссер, он решил посмотреть мир, побывал в Америке, а затем в России.

"Путешествие за океан особого впечатления тогда не произвело, а вот поездка в Москву сыграла в моей жизни большую роль", - подчеркнул он. По его словам, тот приезд фактически предопределил его творческую судьбу.

Вспоминая ту поездку, Лелуш рассказал, что случайно оказался на Мосфильме. "У водителя такси, с которым я ездил на съемки, оказался приятель на Мосфильме - так я попал на студию, где в этот момент шли съемки картины "Летят журавли", - рассказал режиссер. - Работа постановщика Михаила Калатозова, актеров Татьяны Самойловой и Алексея Баталова по-настоящему потрясла меня. Я и сегодня помню каждый эпизод этого удивительного фильма".

Каннский постскриптум

Вернувшись из Москвы, Лелуш позвонил директору Каннского фестиваля: "Я знаю настоящий шедевр, который сразу бы завоевал международную аудиторию". "Мою рекомендацию не только приняли, но и оценили эту работу Мосфильма по достоинству", - сказал он, напомнив, что в следующем, 1958, году фильм Калатозова получил главную награду Каннского фестиваля - "Золотую пальмовую ветвь".

Спустя восемь лет Лелуш сам завоевал эту награду как режиссер культовой французской картины "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme, 1966). Всего на его счету более 40 фильмов. "Так фестивальная Москва сыграла решающую роль в моей судьбе", - отметил знаменитый режиссер, добавив, что до сих пор хранит у себя дома 35-миллиметровую копию картины.

Супруга Мишеля Леграна, известная французская киноактриса Маша Мериль предложила участникам встречи собраться перед поездкой в Россию, чтобы вновь посмотреть фильм "Летят журавли". "Это стало бы хорошим прологом к вашему возвращению в Москву", - сказала она.