ТВ-3 инвестирует до 100 млн руб. в сериалы молодых режиссеров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Телеканал ТВ-3 планирует вложить до 100 млн рублей в создание пилотных серий новых сериалов по результатам интерактивного шоу талантов "Быть или не быть 2. Чемпионат России по сериалам". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"В настоящий момент на шоу поступило 100 заявок, из них 75 представлены городами России, в числе которых Калининград, Сочи, Владикавказ, Казань, Пермь, Иркутск, Улан-Удэ и другие. Победители шоу, чьи проекты выберет экспертное жюри и зрители телеканала, получат средства на производство профессиональной пилотной серии", - говорится в сообщении.

Оценивать качество заявок в составе жюри будут представители кино- и телеиндустрии - продюсеры Валерий Тодоровский и Игорь Толстунов, режиссеры Жора Крыжовников, Анна Меликян, Борис Хлебников, Александр Котт, Петр Буслов, актеры Александр Петров, Мария Шалаева, Ирина Горбачева и Кирилл Плетнев.

"Научиться снимать кино можно только снимая кино, - отметил генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович. - Нельзя обучиться кинопроизводству по учебникам - бросайте их, просто идите и снимайте. Не верьте, если кто-то будет доказывать вам обратное, и не ищите себе оправданий, будто вам не хватает денег, камеры или связей. Чтобы снять свой фильм или сериал, не нужно ничего, кроме таланта и камеры мобильного телефона. Достаточно просто быть неленивым и иметь в запасе историю, которую хочется рассказать".

Генеральный продюсер ТВ-3 Евгений Никишов отметил, что "на рынке не хватает оригинальных идей и сценариев". "Поэтому канал делает ставку на раскрытие молодых неизвестных авторов из регионов, которым в условиях концентрации кинобизнеса в столичных мегаполисах сложнее заявить о себе. С новым шоу ТВ-3 предлагает возможности социального лифта для авторов, независимо от их происхождения, образования, возраста и опыта", - добавил он.

Принять участие в проекте может любой желающий как самостоятельно, так и в команде. Как сообщают организаторы, прием заявок продлится до 1 октября. В первом сезоне шоу "Быть или не быть" были представлены пять пилотных серий сериалов известных российских режиссеров - Петра Буслова, Анны Меликян, Нигины Сайфуллаевой, Николая Хомерики, Эмиля Никогосяна. Победителем шоу прошлого сезона стал сериал "Детки" режиссера Нигины Сайфуллаевой с Евгением Цыгановым и Яной Трояновой в главных ролях.