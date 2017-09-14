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В Сочи наградили победителей конкурса "Новая волна 2017"

Культура
14 сентября, 22:59 UTC+3 СОЧИ 14 сентября., / ТАСС

Победу между собой разделили Сардор Милано из Узбекистана, трио DoReDos из Молдавии и певица из Армении Эрна Мир

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СОЧИ, 14 сентября. / ТАСС/. Церемония награждения победителей шестнадцатого Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" состоялась в Сочи. Впервые за всю историю музыкального форума сразу три конкурсанта получили самые высокие оценки жюри - победу и призовой фонд в 6 млн рублей между собой разделили Сардор Милано из Узбекистана, трио DoReDos из Молдавии и певица из Армении Эрна Мир.

По словам председателя жюри "Новой волны" Игоря Крутого, на родине победителей ждут возможности в творческой карьере. "Наши участники, возвращаясь в свои страны, становятся звездами, гастролирующими коллективами и певцами", - отметил на итоговой пресс-конференции Крутой.

Российский участник Саша Санта занял пятое место, шестое также досталось россиянке Людмиле Чеботиной, еще один конкурсант из России Василий Уриевский - на девятом на месте.

В этом году в финале "Новой волны" участвовали 14 солистов и групп из Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Каждый из начинающих эстрадных артистов получил диплом от организаторов, на закрытии также были вручены специальные призы от партнеров конкурса. Рустем Жугунусов из Казахстана был удостоен приза зрительским симпатий. Получая награду, певец смог снова удивить зрителей, на этот раз публично, прямо со сцены сделав предложение своей девушке.

О конкурсе

Конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Затем организаторы перенесли его проведение в Сочи. Одной из причин переезда фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов. В состав жюри ежегодно входят наиболее известные артисты и музыканты из России и других стран.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" проходил в Сочи с 8 сентября. В этом году музыкальный смотр принял у себя Олимпийский парк, фестивальная сцена была построена рядом со спортивными аренами и новой городской набережной курорта.

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Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Газманов, Олег Михайлович
Страны
Россия
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