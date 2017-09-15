Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кинофестиваль "Евразийский мост" во второй раз открывается в Крыму

Культура
15 сентября, 0:21 UTC+3 ЯЛТА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

На церемонии открытия объявят лауреатов премии российской кинопрессы "Резонанс"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" открывается в пятницу в Ялте, где будет проходить до 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете киносмотра.

Премия "Резонанс"

На церемонии открытия будут объявлены обладатели премии российской кинопрессы "Резонанс". В номинации "Лучший фильм года" на награду претендуют 20 картин, в числе которых "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Зоология", "Коллектор", "Нелюбовь", "Ученик". В номинации "Дебют года" представлены шесть фильмов. "Члены жюри отбирали номинантов среди отечественных фильмов, вышедших в коммерческий прокат на территории РФ с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года", - отметили в оргкомитете.

Открытая национальная кинопремия российской прессы "Резонанс" была учреждена Союзом кинематографистов России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области киноискусства и профессиональный вклад в развитие отечественного кино и культуры. В качестве жюри выступает Ассоциация киножурналистов при Союзе кинематографистов - сообщество работающих во всех регионах России профессиональных кинокритиков, киножурналистов и пишущих о кино блогерах.

Жюри и конкурс

В жюри фестиваля вошли британский режиссер Гарет Джонс (председатель), куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов. Они выберут фильм-обладатель Гран-при, также награды будут вручены в номинациях "Специальный приз" и "Лучшая режиссерская работа".

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин - "Белые ночи" (Россия), "Жги!" (Россия), "Маленький принц нашего города" (Казахстан), "Смерть Людовика XIV" (Франция), "Сын Софии" (Греция/Болгария/Франция), "Турецкое седло" (Россия), "Улица последней надежды" (Италия/Швейцария/Франция), "Что скрывает тьма" (Китай).

В документальном конкурсе также восемь лент из России, Армении, Польши и других стран. Кроме того, зрителей фестиваля ждут российские премьеры фильмов и панорама мирового кино, ретроспектива, посвященная 100-летию Революции.

Президенты фестиваля - народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Программный директор - киновед и культуролог, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Впервые киносмотр прошел в 2016 году, идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году в Севастополе на презентации своей картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы "проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мережко, Виктор Иванович Михалков, Никита Сергеевич
Страны
Китай Италия Греция Польша Россия Франция Армения Болгария Казахстан Швейцария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНДР запустила ракету, которая пролетела над Японией в сторону Тихого океана
2
Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств
3
Касперский готов ответить в Конгрессе США на вопросы по поводу его компании
4
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Посольство США в РФ: сотрудники американских дипмиссий остались без парковочных мест
7
Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама