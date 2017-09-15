Кинофестиваль "Евразийский мост" во второй раз открывается в Крыму

ЯЛТА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" открывается в пятницу в Ялте, где будет проходить до 19 сентября. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете киносмотра.

Премия "Резонанс"

На церемонии открытия будут объявлены обладатели премии российской кинопрессы "Резонанс". В номинации "Лучший фильм года" на награду претендуют 20 картин, в числе которых "Большой", "Викинг", "Время первых", "Дуэлянт", "Зоология", "Коллектор", "Нелюбовь", "Ученик". В номинации "Дебют года" представлены шесть фильмов. "Члены жюри отбирали номинантов среди отечественных фильмов, вышедших в коммерческий прокат на территории РФ с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года", - отметили в оргкомитете.

Открытая национальная кинопремия российской прессы "Резонанс" была учреждена Союзом кинематографистов России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в области киноискусства и профессиональный вклад в развитие отечественного кино и культуры. В качестве жюри выступает Ассоциация киножурналистов при Союзе кинематографистов - сообщество работающих во всех регионах России профессиональных кинокритиков, киножурналистов и пишущих о кино блогерах.

Жюри и конкурс

В жюри фестиваля вошли британский режиссер Гарет Джонс (председатель), куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов. Они выберут фильм-обладатель Гран-при, также награды будут вручены в номинациях "Специальный приз" и "Лучшая режиссерская работа".

В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин - "Белые ночи" (Россия), "Жги!" (Россия), "Маленький принц нашего города" (Казахстан), "Смерть Людовика XIV" (Франция), "Сын Софии" (Греция/Болгария/Франция), "Турецкое седло" (Россия), "Улица последней надежды" (Италия/Швейцария/Франция), "Что скрывает тьма" (Китай).

В документальном конкурсе также восемь лент из России, Армении, Польши и других стран. Кроме того, зрителей фестиваля ждут российские премьеры фильмов и панорама мирового кино, ретроспектива, посвященная 100-летию Революции.

Президенты фестиваля - народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Программный директор - киновед и культуролог, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Впервые киносмотр прошел в 2016 году, идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году в Севастополе на презентации своей картины "Солнечный удар" он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы "проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".