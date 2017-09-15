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Музей обороны и блокады Ленинграда покажет рисунки из семейной коллекции блокадников

Культура
15 сентября, 0:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, сентября. /ТАСС

Выставка "Блокадный рисунок" представит 40 работ архитектора и живописца Сергея Светлицкого

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда представит на новой выставке коллекцию рисунков, созданных в осажденном городе и сохранившихся в семье автора. Они заменяют фотографии, делать которые в блокадном Ленинграде могли только профессиональные фотографы нескольких изданий, и, по мнению музейщиков, ценны как личное свидетельство и хроника тех трагических событий.

"Выставка "Блокадный рисунок" представит 40 работ архитектора и живописца Сергея Светлицкого, который в войну был студентом Академии художеств и провел в Ленинграде самое тяжелое время - зиму 1941-42 годов", - рассказали ТАСС в дирекции музея.

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Часть представленных работ была выполнена художником непосредственно с натуры в блокадную зиму, другие он рисовал по памяти и наброскам после эвакуации в мае 1942 года. Рисунки отражают картины городской жизни и реалии быта ленинградцев в условиях блокады.

Запрет на любую съемку или зарисовку улиц действовал в Ленинграде в течение всей блокады, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Мера была обоснованной в условиях города, находившегося на военном положении, поэтому за соблюдением запрета, как свидетельствуют историки, следили не только представители сил правопорядка, но и жители города.

Однако Ленинградский Союз художников в январе 1942 года обратился к властям города с просьбой разрешить группе авторов делать натурные зарисовки Ленинграда, которые имели значение и как часть ленинградской блокадной хроники, и в качестве документов, сохранивших облик зданий и объектов для будущей реставрации. Разрешение было предоставлено 32 мастерам живописи и графики. Часть этих работ позднее поступила в музейные фонды.

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