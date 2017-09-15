Театр Российской армии откроет 88-й сезон спектаклем "Юг/Север"

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) откроет новый, 88-й по счету, сезон премьерой спектакля "Юг/Север", который был специально поставлен для народных артисток Алины Покровской, Ольги Богдановой и Ларисы Голубкиной. Три ведущие актрисы театра впервые за 33 года службы в ЦАТРА объединились в совместной работе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе театра.

"В пятницу состоится пресс-показ спектакля "Юг/Север", премьера объявлена на 20 сентября, она и даст старт новому сезону Театра Российской армии", - проинформировали в пресс-службе.

Эксклюзив Театра армии

Собеседница агентства рассказала, что в основе спектакля - оригинальная пьеса современного драматурга Юлии Тупикиной, лауреата множества фестивалей и конкурсов, в том числе главного драматургического конкурса страны "Кульминация". В пресс-службе уточнили, что пьеса "Юг/Север" создавалась автором по заказу Театра армии для трех ведущих актрис - Алины Покровской, Ольги Богдановой и Ларисы Голубкиной - с учетом их характеров и творческих индивидуальностей.

Драматург Юлия Тупикина призналась, что "задача создать пьесу под конкретных актрис довольно непростая, учитывая, что все они звезды, им довелось участвовать в лучших спектаклях по лучшим драматургическим произведениям, и удивить их трудно". "Общаясь с каждой из них, я впитывала их истории, их язык, энергию, - пояснила драматург. - И надеюсь, что в итоге все сложится хорошо и спектакль получится живым, остросовременным, глубоким и вдохновляющим зрителя".

Действие пьесы о чиновниках и малом бизнесе разворачивается в современной Москве. Режиссером постановки выступил Гарольд Стрелков, это его первая работа в ЦАТРА. Спектакль пойдет на большой сцене театра.

"Мольер", 3D-мюзикл и детская сказка

На Малой сцене сезон откроется премьерным спектаклем "Мольер (Кабала святош)" по пьесе Михаила Булгакова в постановке главного режиссера ЦАТРА, народного артиста РФ Бориса Морозова, сообщили в пресс-службе.

В октябре-ноябре в Театре армии планируется открытие нового экспериментального пространства, на сцене которого спектакли будут ставить молодые режиссеры. Пока в афише два названия - "Пятая колонна" по пьесе Эрнеста Хемингуэя в постановке Галины Зальцман и "Диссидент" режиссера Глеба Черепанова. В планах - постановка Сергея Смирнова "Похищение".

Новое пространство станет также местом проведения мастер-классов, семинаров, лекций, кинопоказов и открытых диалогов для зрителей. Здесь же будет запущен авторский проект Владимира Еремина "До режиссера", который представляет собой актерские читки новых пьес. Первая читка намечена на 1 октября, рассказали в пресс-службе ЦАТРА.

Были озвучены и более отдаленные планы. Так, для маленьких зрителей в новогодние каникулы на большой сцене режиссер Андрей Бадулин поставит спектакль "Новогодний побег игрушек" по мотивам сказки Джанни Родари. А весной 2018 года театр намерен удивить взрослых зрителей: на апрель намечена премьера 3D-мюзикла в постановке Алексея Франдетти.