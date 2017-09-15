"Матильду" не привезли на кинофестиваль в Чите, чтобы обезопасить кинотеатры

ЧИТА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Организаторы открывшегося накануне в Чите Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) не пригласили на мероприятие фильм Алексея Учителя "Матильда", чтобы обезопасить кинотеатры. Об этом сообщила в пятницу ТАСС программный директор ЗМКФ, член Союза кинематографистов РФ Мария Безенкова.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. 12 сентября сети "Формула кино" и "Синема парк" приняли решение не показывать "Матильду" из-за угрозы безопасности зрителей. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом этого фильма цензурой и беззаконием.

"Матильда" не приглашена осознанно. Я знаю, с чем сейчас столкнулись кинотеатры - они получают угрозы. Знаю, что в других регионах уже пошла волна прямых действий неких организаций, которые почему-то решают напрямую указывать, что показывать в кинотеатрах, а что нет", - сказала Безенкова.

При этом она отметила, что никакого стоп-листа у организаторов кинофестиваля нет, и они ориентируются на интересы забайкальских зрителей. По этой причине в прошлом на фестивале не был показан "Левиафан" Андрея Звягинцева, а в этом году на нем не представлен фильм "Нелюбовь" этого же режиссера. Безенкова подчеркнула, что, на ее взгляд, такие картины не нужно показывать неподготовленным зрителям в регионах, где существуют большие социально-экономические проблемы.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.

В этом году кинофестиваль продлится до 17 сентября. В его основную конкурсную программу вошли восемь фильмов 2016-2017 годов. производства России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции. А в молодежную программу "Новый взгляд" включили пять фильмов. Фильмы- победители получат главную награду форума - "Хрустальный шар".