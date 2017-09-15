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Песков сообщил, что Путин пока не смотрел "Матильду"

Культура
15 сентября, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле ждут выхода этой картины

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В Кремле ждут выхода на экраны фильма "Матильда", однако в планах президента РФ Владимира Путина встречи с авторами кинокартины нет.

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, пока президент этот фильм не смотрел. Вместе с тем, скоро фильм выходит в прокат, мы все ждем этого, фильм разрекламированный", - сказал Песков. По его словам, "пока каких-либо встреч [президента] с творческим коллективом не запланировано".

Песков сказал, что сам он тоже еще не смотрел эту кинокартину. "Жду. Как только выйдет, сразу посмотрю", - отметил пресс-секретарь президента.

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